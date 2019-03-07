В КНР под председательством Казахстана прошла сессия об укреплении доверия в военной области

Пекин. 9 ноября. Kazakhstan Today - В Китайской Народной Республике под председательством Казахстана прошла очередная 39-я сессия Совместной контрольной группы (СКГ) в рамках "Шанхайского" и "Московского" Соглашений с КНР об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы, передает Kazakhstan Today.





Участники сессии рассмотрели вопросы выполнения сторонами вышеуказанных соглашений, обменялись информацией о частях Вооруженных сил и пограничных войск, находящихся в 100-километровой зоне безопасности по обе стороны границ. Также обсуждались проведенные в 2018 году взаимные инспекции и планирование инспекций на 2019 год, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.





По данным ведомства, в соответствии с решениями 39-й сессии СКГ, председательство в совместной контрольной группе на 2019 год передано от Казахстана Кыргызстану.





Сессия прошла в дружественной, деловой и конструктивной атмосфере, состоялся углубленный и доверительный обмен мнениями по вопросам выполнения Соглашения об укреплении доверия и Соглашения о сокращении вооруженных сил после 38-й сессии СКГ и на предстоящий период", - подчеркнули в пресс-службе.





В работе сессии приняли участие военно-дипломатические представители Казахстана, Китая, Кыргызстана, России и Таджикистана.





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