В Костанае объявили о запуске мобильных приложений и сайтов в рамках программы "Умный город"

Костанай. 16 августа. Kazakhstan Today - Акимат Костаная объявил о запуске мобильных приложений и сайтов в рамках программы "Умный город", передает Kazakhstan Today.

"В рамках реализации государственной программы "Цифровой Казахстан" акиматом города для удобства жителей запущены ряд мобильных приложений", - сообщили в городском акимате.

В частности, проект "Умный транспорт" позволит выбирать маршрут, сохранять часто используемые маршруты в меню "Избранное" для быстрого открытия, узнавать прогнозы по остановкам, формировать прогнозы, осуществлять поиск остановок, автобусов с Wi-Fi и низкопольных автобусов (для людей с ограниченными возможностями).

"Само приложение удобно и тем, что можно контролировать движение транспортных средств в режиме реального времени, что в свою очередь увеличивает качество предоставления услуг обслуживающими организациями", - отметили в акимате.

В рамках реализации концепции Smart.City запущено приложение Smart Kostanay.

"В данном приложении доступны такие сервисы: проверка административных штрафов, проверка статуса социальных выплат, поиск своего участкового, также можно произвести запись на прием к врачу, вызвать врача на дом, найти контактную информацию медицинских организаций города, контактную информацию школ города, расписание автовокзала, железнодорожного вокзала, аэропорта, проверить трекинг "Казпочты", получить информацию о мероприятиях города, найти аудиогиды, интересные места города, новости и другое", - указывается в сообщении.

Оба приложения доступны для скачивания пользователями в GooglePlay и AppStore.

Также в тестовом режиме запущен сайт услуг "Инватакси", позволяющий в режиме онлайн делать заявку на услуги перевозчика для людей с ограниченными возможностями, сокращая процесс приема заказов и время их обработки.

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