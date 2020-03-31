Кызылорда. 30 марта. Kazakhstan Today - В связи с выявлением больных коронавирусной инфекцией в Кызылорде принято решение о введении запрета на въезд и выезд автотранспорта, передает Kazakhstan Today.

По данным оперативного штаба, в Кызылординской области выявлено 5 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, на карантине находятся 318 человек.

В связи с этим 31 марта, в 00.00, в Кызылорде вводится запрет на въезд и выезд автотранспорта. С 1 апреля вводится запрет на движение железнодорожного транспорта. Власти города призывают горожан соблюдать ограничительный режим и не выходить из дома, к нарушителям будут применяться административные наказания", - говорится в сообщении.

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