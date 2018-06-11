В МИД Казахстана назвали фейком распространяемую в соцсетях информацию о безвизовом режиме с Китаем

Астана. 11 июня. Kazakhstan Today - В Министерстве иностранных дел РК назвали фейком распространяемую в мессенджерах информацию о безвизовом режиме с Китаем, передает Kazakhstan Today.

"Казахстан не ведет переговоров о введении безвизового режима с Китаем. Распространяемая посредством мессенджеров информация о якобы отмене визового режима для китайских граждан является ложной, граничащей с провокацией", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В МИД напомнили, что казахстанская сторона ведет активную работу с китайской стороной об увеличении срока безвизового пребывания для граждан Казахстана, следующих транзитом через международные аэропорты Китая - с 24 часов до 72 часов, а также о возобновлении выдачи индивидуальныx виз казахстанцам, желающим посетить Китай. Работа в этом направлении продолжается на основе всестороннего взаимного сотрудничества и взаимного уважения интересов сторон.

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