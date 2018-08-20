В МВД ответили на обращение Общественного совета Алматы по вопросу борьбы с кражами

Алматы. 20 августа. Kazakhstan Today - Министерство внутренних дел РК ответило на обращение Общественного совета Алматы о росте числа краж в мегаполисе. Вопрос борьбы с кражами получил общественный резонанс после убийства олимпийского чемпиона Дениса Тена 19 июля 2018 года, передает Kazakhstan Today.

По данным официальной статистики, за последние годы в целом по стране наблюдается снижение количества регистрируемых уголовных правонарушений. Такие же позитивные тенденции в состоянии преступности характерны для города Алматы. В первом полугодии текущего года преступность в городе сократилась на 11%, в том числе число тяжких почти на 7% и особо тяжких преступлений - на 9%. Меньше совершено преступлений в общественных местах - на 19% и улицах - на 16%, говорится в ответе МВД.

Вместе с тем, как отметили в ведомстве, в Алматы, являющемся крупным мегаполисом, криминогенная обстановка по объективным причинам всегда была и остаётся более напряженной, чем в любом другом регионе страны. Здесь регистрируется более 20% всех уголовных правонарушений, совершаемых в стране. Если уровень уголовных правонарушений в среднем по республике составляет 161 на 10 тыс. населения, то в Алматы этот показатель равен 325.

Анализ совершенных преступлений в Алматы жителями других регионов Казахстана показал, что в 2017 году ими совершено 7,5% преступлений (в текущем году -7,7%). Большую часть таких преступлений составляют кражи, грабежи, разбои, мошенничества и хулиганства.

Значительную часть преступлений совершают прибывшие в город жители Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областей.

Корыстная преступность (кражи, разбои, грабежи, мошенничества) в стране, как и во всём мире, составляет более половины её объёма, указали в МВД.

Как в целом по республике, так и в Алматы, самыми распространенными преступлениями являются кражи чужого имущества, доля которых в общей структуре преступности достигает 60%, то есть почти две трети всех преступлений. При этом 15% приходится на кражи сотовых телефонов и 13% - на кражи из квартир.

В текущем году количество краж в Алматы сократилось на 11,5%. Между тем, в текущем году в Алматы совершается 30% краж автозапчастей, регистрируемых в стране.

"Министерством разработана и в настоящее время реализуется очередная ведомственная Программа по противодействию кражам на 2018-2020 годы. Приоритетным её направлением является профилактика, раскрытие и расследование краж небольшой и средней тяжести, доля которых составляет почти 98% в числе всех регистрируемых в стране краж", - добавили в ведомстве.

Учитывая распространенность краж, полиция делает особый акцент на выявление фактов реализации краденных запасных частей и сотовых телефонов, а также упорядочение деятельности ломбардов. По данным МВД, "кражи зеркал, магнитол и другие автозапчасти - довольно распространенное ремесло преступников. На практике немало примеров, когда автоворы работают по заказу скупщиков, которые берут по дешёвке конкретные ходовые автозапчасти".

"Приобретение и сбыт краденого - уголовно наказуемые деяния. Полиция, безусловно, борется с этими преступлениями,но привлечь скупщиков за это не так просто. Поэтому скрываются все они на рынках, которых в стране великое множество. Сейчас практически во всех регионах, по согласованию с органами прокуратуры, сотрудники полиции приступили к проверкам рынков, где торгуют автозапчастями", - указали в МВД.

Полицией в ходе отработки рынков автозапчастей выявляются не только краденые автозапчасти, но и задерживаются лица, находящиеся в розыске, а в ходе спецоперации - организованные группы лиц, занимающихся угонами автомашин и их разборкой с дальнейшей реализацией.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 68 Уголовного кодекса прокуратура, полиция вынуждена освобождать от уголовной ответственности лиц, совершивших уголовный проступок либо преступление небольшой и средней тяжести, не связанные с причинением смерти, если они примирились с потерпевшими и загладили причиненный ущерб.

"Поэтому-то преступники, которые ранее неоднократно совершали кражи, по существу оставались безнаказанными, продолжали свою преступную деятельность. На практике таких примеров множество. Есть факты, когда от уголовной ответственности уходят лица, совершившие 30-40 и более краж и других преступлений небольшой и средней тяжести. Арестовать их полиция не может, приговорить их к лишению свободы суды также не могут. Поэтому совместно с Генеральной прокуратурой инициируется внесение поправок в уголовное законодательство, которые не позволят уйти от реального наказания лицам, неоднократно совершавшим преступления", - пояснили в ведомстве.

В министерстве считают, что "противодействие кражам является одной из серьёзных проблем, решение которой требует усилий не только полиции, но и местных исполнительных органов и общественности".

"Несмотря на принимаемые меры, результативность работы по раскрытию краж в стране пока ещё остается довольно низкой, каждая вторая из них ежегодно остается не раскрытой (за первое полугодие текущего года раскрываемость краж в Алматы составила 34%, а по итогам 2017 года -29%)", - подчеркнули в МВД.

Принимаются целенаправленные меры по пресечению деятельности организованных преступных групп как в стране, так и в Алматы. Совместно с другими правоохранительными и специальными органами реализуются специальные планы по разобщению организованных преступных групп, выявлению и ликвидации источников их финансирования.Тольков текущем году к уголовной ответственности в Алматы привлечен 21 член ОПГ.

"Практика последних лет показывает, что полиция зачастую остается "один на один" с проблемами профилактики преступности. Именно поэтому, несмотря на принимаемые меры, органам полиции ещё не удается создать в каждом городе, районе, регионе эффективную систему профилактики правонарушений, а также реализовать на должном уровне такие программы, как "Соседский присмотр", обеспечить нулевую терпимость и повысить эффективность деятельности общественных формировании правоохранительной направленности", - резюмировали в МВД.

По поводу проверки в подразделениях ДВД Алматы, провести которую предложили в Общественном совете, в министерстве сообщили, что для проверки оперативно-служебной деятельности и проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий 19 июля в Алматы была направлена группа сотрудников центрального аппарата МВД, в том числе службы собственной безопасности, во главе с начальником Департамента криминальной полиции МВД А. Баймурзиным.

"В ходе проверки и оказания практической помощи в ДВД были выявлены недостатки и нарушения в вопросах обеспечения охраны общественного порядка, контроля за профилактикой правонарушений в общественных местах и внутридворовых территориях, а также в организации работы участковых инспекторов полиции. По результатам проведенного служебного расследования 13 сотрудников ДВД города, в том числе три руководителя привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Начальники Местной полицейской службыгорода Байкенов Ж.К., а также Алмалинского района Кумабеков С.А. освобождены от занимаемых должностей", - говорится в письме.

По данным МВД, за первое полугодие личным составом ДВД совершено 39 уголовных правонарушений, из них 19 коррупционных преступлений, из которых 10 выявлено непосредственно службой безопасности ДВД. В текущем году проведено 190 рейдовых мероприятий, в ходе которых выявлено более 350 различных нарушений. В основном, это нарушения Правил дорожного движения (92), управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (4).

По результатам рассмотрения материалов этих нарушений Дисциплинарной комиссией ДВД 256 сотрудников привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности, из которых 46 уволены из ОВД по отрицательным мотивам.

Как сообщалось ранее, 23 июля Общественный совет Алматы провел заседание, на котором была рассмотрена работа городской полиции. Заседание прошло после смерти известного фигуриста Дениса Тена, который среди бела дня в центре Алматы был убит автоворами. Гибель спортсмена вызвала большой общественный резонанс - жители Алматы начали активно выказывать свое недовольство уровнем общественной безопасности в городе.

Как написал на своей странице в соцсети член Общественного совета Марат Шибутов, "Общественный совет города Алматы, выражая мнение алматинцев, единогласно проголосовал за обращение с требованием отставки министра внутренних дел К. Касымова и начальника ДВД Алматы С.Кудебаева". По итогам заседания был принят ряд рекомендаций.

Напомним, трагедия случилась 19 июля в Алматы. Около 15.00 на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой Денис Тен застиг двух автоворов при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки спортсмену было нанесено ножевое ранение. При поступлении в Центральную городскую клиническую больницу состояние фигуриста было крайне тяжелым. К сожалению, врачам не удалось его спасти.

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