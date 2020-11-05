В МВД РК создадут управление по борьбе с торговлей людьми

Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - В Министерстве внутренних дел Казахстана собираются создать департамент по борьбе с организованной преступностью, в структуру которого войдет управление по борьбе с торговлей людьми, передает Kazakhstan Today.

Планируется создание департамента по борьбе с организованной преступностью, в структуре которого будет вновь образовано управление по борьбе с торговлей людьми", - сказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на брифинге.

По словам министра, с начала года выявлено 107 фактов торговли людьми. Кроме того, с начала года к уголовной ответственности привлечены 16 лидеров и 130 участников преступных групп. Изъято более 150 единиц огнестрельного оружия и 960 единиц боеприпасов. В суд направлено 58 уголовных дел.

Зачастую эти преступления имеют организованный и транснациональный характер, поэтому следующее важное направление - это противодействие организованной преступности", - сказал Тургумбаев.

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