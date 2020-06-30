В Нур-Султан прибыла гуманитарная помощь из ОАЭ

Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - Медицинское имущество передано Министерству обороны Казахстана командованием Вооруженных сил ОАЭ и доставлено военным бортом, передает Kazakhstan Today.
Как сообщили в Министерстве обороны, казахстанской стороне на безвозмездной основе переданы медицинские защитные костюмы, маски, перчатки и средства дезинфекции. Общий вес груза составляет 17,7 тонны.
Гуманитарная помощь является общепринятой международной практикой оказания взаимной поддержки. В условиях сложной эпидемиологической ситуации все государства мира взаимно обращаются за различного вида помощью вне зависимости от социально-экономического потенциала и географической отдаленности", - отметили в военном ведомстве.
Ранее Казахстан направил в Афганистан 46 вагонов с продуктами в качестве гуманитарной помощи.
7 июня в Туркестан прибыла гуманитарная помощь из Узбекистана.
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