В проектном офисе "Рухани жангыру" рассказали о проектах программы, которые реализуются в городе Алматы

Алматы. 31 октября. Kazakhstan Today - В проектном офисе "Рухани жангыру" в Алматы рассказали о проектах программы, которые реализуются в городе, передает корреспондент агентства.





Как отметили в проектном офисе "Рухани жангыру", в городе Алматы реализуется достаточно много интересных и значимых проектов в рамках Программы "Рухани жангыру".





К примеру, по спецпроекту "Современная казахстанская культура в глобальном мире" реализуется ряд масштабных проектов, одно из них "Star of Asia", которое стало музыкальным событием не только Казахстана, но и всего Азиатского пространства. Данный фестиваль дал колоссальный мультипликативный эффект. В этом году расширилась его география, конкурс транслировался в 118 странах мира", - сообщили в городском офисе программы.





Кроме того, в целях продвижения современной казахстанской культуры за рубежом, повышение туристской привлекательности Алматы на 31 канале стартовал второй сезон проекта "I'm а Singer Kazakhstan".





В Лондоне этой весной состоялся показ и выход на международный уровень фильма "Турксиб" с участием ансамбля классической музыки "Камерата Казахстана", тем самым мы смогли показать наше уникальное историческое наследие", - отметили представители проектного офиса.





Не менее интересным мероприятием стал Форум активных граждан Алматы, который проводился в прошлом году в рамках спецпроекта "Туган жер". Инициатор мероприятия Управление внутренней политики города Алматы. Победителями стали 7 человек, каждый из которых занимается любимым делом и совершено бескорыстно.





Например, десятилетний Давид Балтабаев своими силами решил очистить соседний двор от мусора. О нём узнал весь город, когда в социальных сетях появилась фотография, где мальчик с тележкой самостоятельно вывозит мусор. Среди остальных победителей - люди, которые дают уроки иностранных языков бесплатно детям из малоимущих семей; облагораживают, благоустраивают места досуга горожан; раздают хлеб пенсионерам; сажают деревья и другие", - рассказали в офисе "Рухани жангыру".





Помимо этого, недавно состоялся ІІІ Форум выпускников Медеуского района. В нем приняли участие известные люди, такие как: казахский поэт, писатель, литературовед, общественно-политический деятель Олжас Сулейменов, экс-министр образования и науки Республики Казахстан, академик, заслуженный работник Казахстана Шамша Беркимбаева, депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Ирина Смирнова, "Казакстаннын Енбек Ері", почетный гражданин города Алматы, ветеран педагогического труда Аягуль Миразова, депутаты и бизнесмены.





Цель данного Форума является привлечение к активному взаимодействию со школами выпускников прошлых лет, которые за годы после окончания школы добились серьезных жизненных успехов, стали профессионалами высокого уровня, достигли определенного социального статуса.





Уникальное начинание находит отклик у выпускников школ города, подобные Форумы будут проведены еще в шести районах города Алматы.





Также в сентябре текущего года прошло масштабное культурно-развлекательное мероприятие "АЛМА FEST". Фестиваль собрал около 500 тысяч горожан и гостей города; фишкой фестиваля стала презентация Курак корпе и установка мирового рекорда Книги рекордов Гиннеса.





О спецпроекте "Туган жер"





Туган жер" является составным элементом программы модернизации общественного сознания "Рухани жангыру".





В рамках "Туган жер" при содействии спонсоров в Алматы реализуются проекты, направленные на формирование патриотического духа, воспитание у молодого поколения любви к родному краю, бережному отношению к окружающему миру и другие.





В реализацию спецпроекта привлечены более 100 физических и юридических лиц, порядка 40 общественных объединений, фондов и международных организаций и более 8 тысяч волонтеров.





К примеру, за счет спонсорских средств проведена модернизация, реконструкция Городской юношеской библиотеки имени Жамбыла. Библиотека стала коворкинг-центром, ожидаемое количество читателей более 150 тысяч человек ежегодно.





Также, за счет средств спонсоров и меценатов проведен ремонт фасадов 155-ти многоквартирных жилых домов и построено 49 детских и спортивных площадок; организован летний молодежный лагерь "Туган жер", который стал эффективной площадкой для развития потенциала 150 перспективной молодежи Алматы. Часть средств на организацию лагеря была выделена меценатами.





Как отметили в проектном офисе, таких проявлений гражданской активности становится все больше.





Недавно прошло крупнейшее литературное событие, І Международный форум писателей "Роль современной литературы в изменяющемся мире", в котором приняли участие выдающиеся мастера пера и знаменитые писатели современности.





Помимо этого, в целях воспитания патриотичного, конкурентоспособного молодого поколения проведено 45 мероприятий.





К примеру, масштабным и ярким шествием, как фактора эстетического и патриотического воспитания стал "Парад детских и молодежных оркестров и ансамблей", в котором приняли участие 5,5 тыс. учащихся.





Также для привлечения детей в научно-исследовательскую среду в двадцати школах Алматы открыты кабинеты робототехники, оснащенные необходимым IT-оборудованием.





Впервые в Алматы проведен литературный и историко-познавательный конкурс "Тулпар мініп, ту алган!", цель которого популяризация чтения книг, в частности, героических эпосов казахского народа.





В результате, победители читавшие наизусть эпос "Алпамыс батыр" награждены дипломами и денежными призами, а их педагоги-наставники получили гранты на прохождение краткосрочных курсов английского языка в Оксфорде.





В целях популяризации исторического и культурного наследия казахов и всего Тюркского мира на Боралдайских сакских курганах этим летом прошел международный этнический фестиваль "Улы дала - кошпенділер элемі". На арене которого выступали спортивные и музыкальные команды из зарубежных стран более 600 человек. А фестиваль посетили более 30 тысяч человек.





Кроме того, по информации городского офиса "Рухани жангыру", создан Альянс университетов города "Universities 38" для активного привлечения потенциала преподавателей и экспертов вузов в реализацию программы "Рухани жангыру". В рамках деятельности Альянса функционируют клубы ученых "Зияткер", экспертов, краеведов и этнографов.





Культурно-исторические памятники





В целях популяризации, сохранения историко-культурного наследия и развития туризма ведутся научно-реставрационные работы памятников истории и культуры, вошедших в республиканскую карту сакральных объектов.





В настоящее время в Свято-Вознесенском кафедральном соборе - памятнике деревянного зодчества, одной из главных достопримечательностей города проводятся полномасштабные реставрационные работы.





Проведены научно-реставрационные работы еще одного памятника истории "Мавзолей Райымбек батыра", здесь же планируется создание Мемориального музейного Комплекса, который предусматривает строительство мечети, музея и гостиницы для развития паломнического туризма.





Также завершены научно-реставрационные работы памятника истории и культуры местного значения "Здание Верненской обсерватории".





Проведена полная паспортизация всех памятников республиканского и местного значения.





О спецпроекте "100 новых лиц Казахстана"





По результатам голосования в рамках проекта "100 новых лиц Казахстана" победителями от Алматы в 2017 году стали 20 героев современности с активной жизненной позицией.





Наши победители активно участвуют в городских мероприятиях, встречаются с молодежью.





В городских СМИ организованы интервью и телевизионные сюжеты с ними. Сняты 40 видеороликов об истории успеха победителей проекта, которые распространяются в СМИ и интернет-ресурсах.





Начат второй этап проекта, в настоящее время ведется голосование. От Алматы участвуют 33 человека.





О спецпроекте "100 новых учебников"





В проектном офисе отметили, что "100 новых учебников" очень важный и своевременный проект.





Алматы не остался в стороне и принимает активное участие в ее реализации. Уже осуществлен перевод на государственный язык 18 учебников (11 учебников переведены с английского и 7 учебников с русского языков). А с участием профессорско-преподавательского состава Альянса университетов U38 переведены 15 из 18 учебников", - сообщили в городском проектном офисе "Рухани жангыру".





КазНУ имени аль-Фараби разработаны методические рекомендации по внедрению в учебный процесс ряда переведенных учебников. С начала учебного года студенты Алматы обучаются по 18 изданным учебникам.





В настоящее время акиматом города Алматы совместно с Общественным фондом "Улттык аударма бюросы" и с участием Альянса университетов города "Universities 38" ведется работа по переводу двух книг. ("The 7 Habits of Highly Effective People" (7 навыковов высокоэфективных людей - Стивен Р. Крови) и "Sapiens - A Brief History of Humankind" (Краткая история человечества - Юваль Ной Харари).





