В рамках визита президента Казахстана в США подписано более 20 документов на $7 млрд

Вашингтон. 17 января. Kazakhstan Today - В рамках официального визита президента Казахстана в США подписано более 20 документов на $7 млрд, передает Kazakhstan Today.

"В рамках официального визита главы государства было подписано более 20 коммерческих документов об инвестиционном и торгово-экономическом сотрудничестве, которые направлены на реализацию проектов в сфере авиации и космических исследований, нефтехимической и сельскохозяйственной отрасли, а также проектов в области инфраструктурного развития на сумму порядка $7 млрд", - сообщила пресс-служба Акорды.

В информационной справке "Казахстан и США - экономическое партнерство в XXI веке" уточняется, что в ходе визита был заключен ряд коммерческих контрактов и документов, включая новые соглашения между компаниями "Boeing", "GETransportation", "GEDigital", "Chevron", "Эйр Астана", "КТЖ", "СКАТ" и ФНБ "Самрук-Казына" по приобретению американских продуктов и услуг на сумму более $2,5 млрд.

"Оба лидера приветствовали отдельные сделки между "Boeing" и казахстанскими авиалиниями на общую сумму $1,3 млрд, поддерживающие открытие 7,1 тыс. прямых и косвенных рабочих мест в США. В частности, компания "SCAT Airlines" заказала шесть самолетов модели "Boeing-737 MAX 8". С учетом запланированной поставки первого самолета в марте 2018 года, эти воздушные суда станут первыми моделями "737 MAX", находящимися в собственности и эксплуатации в Казахстане и Центральной Азии, расширяя региональную и международную сеть компании "SCAT". Кроме того, национальная авиакомпания Казахстана "Эйр Астана" подтвердила свою приверженность, в соответствии с условиями существующего контракта, приобрести три самолета "787 Дримлайнер" с запланированной поставкой в 2021 году", - говорится в справке, опубликованной на сайте Акорды.

Компании "Дженерал Электрик" (GE) и "Казакстан темир жолы" (КТЖ) заключили две новые стратегические инициативы, оцениваемые на сумму почти $900 млн, которые будут поддерживать либо создадут 3,5 тыс. рабочих мест в США. Компания "Дженерал Электрик Транспортейшн" разработает и произведет до 300 сцепных локомотивов для "КТЖ", поставка которых начнется в 2019 году.

"Дженерал Электрик Транспортейшн" также подписала 18-летнее соглашение о предоставлении услуг в целях обслуживания и поддержки 175 имеющихся у "КТЖ" пассажирских локомотивов "Дженерал Электрик Эво", начиная с 2018 года. Сделка включит в себя расширение основного железнодорожного производства "КТЖ" в Астане.

Кроме этого, в рамках визита заключено три межправительственных соглашения: Соглашение о невзимании платы за аэронавигационное обслуживание государственных воздушных судов; Протокол к Соглашению об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита через территорию РК; Соглашение о совершенствовании международной налоговой дисциплины.

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