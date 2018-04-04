Астана. 4 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане изменены правила отбора членов Наблюдательного совета в системе здравоохранения, передает Kazakhstan Today.

Как уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения, внесены изменения в правила создания НС на госпредприятиях на ПХВ, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав НС, а также правила конкурсного отбора членов НС и досрочного прекращения их полномочий.

В частности, к лицам, избираемым в НС, изменены такие требования, как опыт работы (не менее 5 лет, ранее - 10 лет), усилен качественный состав НС, предоставлена возможность включения независимых членов - представителей бизнес-ассоциаций, общественности, НПП "Атамекен" и других лиц, обладающих необходимым опытом в ведении бизнеса. Кроме того, оптимизированы требования к конкурсной документации (исключена необходимость нотариального заверения документов) и изменены требования к минимальному количеству лиц, необходимому для проведения конкурса (не менее 4 кандидатов, ранее требовалось 6 человек).

"Данные изменения направлены на эффективное использование государственных ресурсов, обеспечение прозрачности и подотчетности органов управления, рост доверия потенциальных инвесторов и привлечения долгосрочных капиталов, повышение конкуренции в отрасли, и соответственно улучшения качества предоставляемых медицинских услуг", - подчеркнули в Минздраве.

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