В сенате обсудили отчеты правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2017 год

Астана. 11 июня. Kazakhstan Today - На заседании сената парламента под председательством Касым-Жомарта Токаева сенаторы обсудили отчеты правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2017 год, передает Kazakhstan Today.

Министр финансов РК Бахыт Султанов сообщил, что рост ВВП составил 4,0% к соответствующему периоду 2016 года при целевом индикаторе 3,4%, за счет уверенного роста промышленности (на 7,1%) и сферы услуг (на 2,7%). Расходы на выполнение социальных обязательств государства выполнены в полном объеме, сохранен принцип увеличения пенсионных выплат с опережением прогнозируемого уровня инфляции на 2%.

"В течение 2017 года проведено два уточнения и три корректировки республиканского бюджета, приняты 3 проекта постановления о реализации республиканского бюджета. Основные параметры республиканского бюджета за 2017 год таковы. Поступления составили 9 799 млрд тенге или 101,1%. Доходов поступило в сумме 9 692 млрд тенге. Доля налоговых поступлений в чистых доходах увеличились на 3,4 процентных пункта по сравнению с 2016 годом и на 0,2 процентных пункта относительно к ВВП. Расходы исполнены на уровне 11 156 млрд тенге или 99,8%. По сравнению с 2016 годом расходы выросли на 2655,5 млрд тенге. Средства были направлены для достижения показателей 11 государственных и правительственных программ, 47 индикаторов стратегических направлений чрез реализацию 336 бюджетных программ", - сообщил министр.

Заключение Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета об отчете правительства представила руководитель ведомства Наталья Годунова. Она подчеркнула, что анализ исполнения республиканского бюджета свидетельствует о сохранении несбалансированности экономического и бюджетного планирования.

По ее словам, имеет место регулярное снижение значений показателей результатов государственных и правительственных программ без корректировок целевых индикаторов. Например, такая ситуация складывается по программе "Нурлы жер". "По некоторым секторам экономики и направлениям развития социальной сферы отсутствует последовательность и преемственность целей и задач. Это касается 20% всех целевых индикаторов. То есть в течение определенного периода времени, иногда это несколько лет, тратятся бюджетные ресурсы. До конца вопрос не решен. Но госорган придумывает новый приоритет и начинает финансировать его", - отметила Н. Годунова.

Также глава Счетного комитета отметила, что несмотря на рост объемов трансфертов местным бюджетам, между регионами имеет место большой разрыв в среднемесячных доходах на душу населения (в 4 раза). "То есть, не реализуется функция бюджета по выравниванию условий жизни населения в разных регионах. А зависимость регионов от финансирования из центра обуславливает отсутствие мотивации местных исполнительных органов в повышении своего налогового потенциала. Доля ресурсов, выделяемых регионам из республиканского бюджета, в их бюджетах составила 54%", - отметила она.

Выступивший с содокладом секретарь Комитета по финансам и бюджету сената Ерболат Мукаев высказал ряд замечаний по дальнейшему улучшению бюджетного процесса. Сенатор отметил, что на фоне общего исполнения прогноза по поступлениям налогов, на 86,4 млрд тенге не исполнен прогноз по корпоративному подоходному налогу не нефтяного сектора и на 18,9 млрд тенге не исполнен прогноз по налогу на добавленную стоимость на товары внутреннего производства. "Несмотря на то, что глава государства неоднократно призывал к переходу от сырьевого сектора экономики, ситуация остается на прежнем уровне. Так, если в 2016 году прирост поступлений в консолидированный бюджет от несырьевого сектора составлял более 40%, в 2017 году при росте мировых цен на нефть этот показатель достиг только 2,6%", - подчеркнул он.

Беспокоит сенатора и уровень государственного и гарантированного государством долга. По состоянию на 1 января текущего года он составил порядка 14 трлн тенге, что на 19% больше прошлогоднего уровня. Рост валового внешнего долга Казахстана на 1 января 2018 года достиг 167,5 млрд долларов.

Среди проблемных вопросов сенатор назвал отсутствие взаимоувязки экономического и бюджетного планирования, стабильности целевых индикаторов и показателей результатов государственных и правительственных программ, что напрямую оказывает влияние на неисполнение ключевых стратегических приоритетов. "Несмотря на неоднократные уточнения и корректировки бюджета сумма неосвоенных центральными госорганами средств, выделенных из республиканского бюджета, составила 15 млрд тенге по причине неэффективного управления бюджетной программой, невыполнения договорных обязательств поставщиками и другие. При этом сумма неэффективно использованных бюджетных средств, выделенных на решение социально-экономических задач в 2017 году достигла 507,9 млрд тенге, что больше на 240 млрд тенге в сравнении с 2016 годом", - отметил сенатор.

Кроме того, продолжается изъятие государственных средств из оборота посредством их длительного резервирования на контрольных счетах наличности субъектов квазигосударственного сектора. В 2017 году субъектам квазигосударственного сектора перечислено 644,7 млрд тенге, при этом по состоянию на 1 января 2018 года на контрольном счете квазигосударственного сектора зафиксировано неиспользованных остатков средств в размере 74,2 млрд тенге, что в два раза больше на 1 января 2017 года.

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