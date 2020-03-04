В системе НК КТЖ выявлены факты хищения на сумму 1,3 млрд тенге

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Выявлены факты хищения в системе АО НК КТЖ на сумму 1,3 млрд тенге при строительстве аппаратно-программного комплекса платформы связи и инфраструктуры по проекту модернизация микропроцессорной системы интервального регулирования движения поездов", - сообщил на пресс-конференции в СЦК руководитель первого следственного управления ДЭР по Нур-Султану Болат Камитов.
По данному делу ведется досудебное расследование.
Как сообщалось ранее, расследуется хищение более 1,7 млрд тенге после утилизации боеприпасов в Арыси и Отаре.
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