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В системе НК КТЖ выявлены факты хищения на сумму 1,3 млрд тенге

03.03.2020, 18:53 10531
В системе НК КТЖ выявлены факты хищения на сумму 1,3 млрд тенге
Фото: Хабар 24
Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - В системе НК КТЖ выявлены факты хищения на сумму 1,3 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Выявлены факты хищения в системе АО НК КТЖ на сумму 1,3 млрд тенге при строительстве аппаратно-программного комплекса платформы связи и инфраструктуры по проекту модернизация микропроцессорной системы интервального регулирования движения поездов", - сообщил на пресс-конференции в СЦК руководитель первого следственного управления ДЭР по Нур-Султану Болат Камитов. 

 
По данному делу ведется досудебное расследование.

 

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