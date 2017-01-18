В учениях на востоке, западе и юге Казахстана участвуют более 1500 военнослужащих

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В учениях на востоке, западе и юге Казахстана участвуют более 1500 военнослужащих18.01.2017
Государство  12:56

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - По приказу министра обороны РК генерал-полковника Сакена Жасузакова в Сухопутных войсках Казахстана одновременно на нескольких полигонах на востоке, западе и юге страны проходят командно-штабные учения с соединениями и воинскими частями региональных командований и родов войск, информирует пресс-служба Министерства обороны РК.

Учения направлены на отработку вопросов действий войск при приведении в высшие степени боевой готовности, выполнении мобилизационных мероприятий, совершении марша в районы боевого предназначения, а также локализации кризисных ситуаций. Согласно замыслу, причиной возникновения кризисных ситуаций с перерастанием в вооруженный конфликт является расширение масштабов деятельности международных террористических и национально-сепаратистских организаций, передает Kazakhstan Today.


В ходе реализации задач учений в Региональном командовании "Астана" отрабатываются вопросы приведения в боевую готовность войск регионального командования, управления бригады территориальной обороны и органов военного управления. Учебные вопросы включают выполнение первоочередных мероприятий в ходе мобилизационного развертывания, организацию планирования территориальной обороны в пределах зоны ответственности регионального командования.

По данным ведомства, в это же время на восточном направлении учебные вопросы отрабатывает личный состав разведывательных подразделений войсковой части 30217. Военнослужащие совершили марш на лыжах протяженностью около 60 километров в район учебного полигона "Шыгыс". В локализации кризисной ситуации на данном направлении задействована также войсковая часть 63310. В частности, осуществлен выход на учебный полигон, проверена готовность к выполнению задач обслуживанием боевой стрельбы артиллерии.

На западном направлении в ходе командно-штабных учений с войсковой частью 30238 с целью проверки органов управления и подразделений осуществляется перевозка железнодорожным транспортом мотострелкового батальона на МТЛБ и артиллерийской батареи с последующим выходом и отработкой задач на полигоне "Бейнеу".

На юге страны в рамках командно-штабных учений штурмовой и разведывательный батальоны войсковой части 12740 выведены на полигон в районе города Капшагай, где завершится их доукомплектование необходимым личным составом, вооружением и военной техникой, а также слаживание подразделений, добавили в пресс-службе.

В МО РК отмечают, что при отработке учебно-боевых задач командно-штабных учений используются беспилотные летательные аппараты по разведке, целеуказанию, выводу фото и видеоинформации с районов проведения учений на командные пункты в режиме реального времени. Отработка задач проходит и на незнакомой местности. Переброска войск осуществляется комбинированным способом. Всего в командно-штабных учениях задействованы более 1500 человек личного состава и более 200 единиц военной техники.
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