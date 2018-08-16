Вступил в силу ряд поправок по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг

Алматы. 15 августа. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана сообщил о изменениях, которые вступили в силу с введением в действие закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг" , передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе Нацбанка напомнили, что 2 июля 2018 года был принят закон Республики Казахстан №166-VI "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг", который введен в действие 15 июля 2018 года.

Закон направлен на повышение доступности, качества и снижение стоимости страховых услуг для населения и бизнеса, защиту прав потребителей страховых услуг, а также на активизацию фондового рынка.

"С момента введения в действие закона предусматривается: повышение страховых выплат за причинение вреда жизни и здоровью потерпевшего по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств; гарантирование страховых выплат по договорам пенсионного аннуитета и договорам аннуитета, заключенным в пользу пострадавших работников на производстве или их иждивенцев; рассмотрение страховым омбудсменом страховых споров по всем договорам обязательного и добровольного страхования, с сохранением права сторон на обращение в суд; законодательные поправки надзорного характера, повышающие прозрачность участников страхового рынка; расширение функционала фондовой биржи; прямой допуск брокерских организаций к торгам на биржевом валютном рынке и возможность получения брокерскими организациями лицензий на осуществление отдельных видов банковских операций; сокращение сроков разрешительных процедур и оптимизация отчетности, предоставляемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Национальный банк; оптимизация мер административной ответственности на фондовом рынке; либерализация требований к созданию, реорганизации и функционированию инвестиционных фондов", - перечислили в пресс-службе финрегулятора.

Есть также ряд поправок, которые вводятся с 1 января 2019 года. Среди них: введение онлайн-страхования и закрепление легитимности страхового полиса в электронной форме, которые позволят заключать договоры страхования через интернет-ресурсы страховых компаний; введение обязательного страхования жизни и здоровья туриста, выезжающего за рубеж, вместо обязательного страхования ответственности туроператора и турагента; объединение функционала Единого регистратора и Центрального депозитария; передача полномочий по созданию и обеспечению деятельности Экспертного комитета по вопросам манипулирования на рынке ценных бумаг от фондовой биржи Национальному банку; оптимизация разрешительных процедур, связанных с выпуском, размещением и погашением негосударственных эмиссионных ценных бумаг; совершенствование системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг; совершенствование процедур проведения общего собрания акционеров; предотвращение внутрикорпоративных конфликтов в акционерном обществе и противодействие недобросовестному поведению.

С 1 июля 2019 года законом предусматривается: создание интегрированной информационной системы внебиржевого рынка ценных бумаг; оптимизация порядка выплаты акционерным обществом дивидендов по акциям общества.

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