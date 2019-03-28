Введение платы за доступ к порталу госуслуг поможет отсечь недобросовестных участников - МФ РК

Астана. 22 января. Kazakhstan Today - Сегодня на пресс-конференции по итогам заседания правительства РК вице-министр финансов Руслан Бекетаев рассказал об основных нововведениях в области государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора, передает Kazakhstan Today.





100% наших процедур по госзакупкам переведены в электронный формат и, соответственно, мы считаем, что нужно большой акцент делать на качество. Устанавливая пороги для демпинга, мы тем самым определяем тот аспект, что в закупках будут участвовать компании, которые прекрасно понимают, какая цена должна быть. Также то, что снижение, условно при строительстве, не будет опускаться ниже 10%, будет как раз гарантировать качество", - сказал вице-министр.





Он пояснил, почему доступ к порталу государственных закупок стал платным. По словам Бекетаева, установление платы за услуги сайта государственных закупок - это очень важный аспект. Установлена достаточно доступная на сегодня сумма. Она начинается от 1 МРП для тех компаний, которые будут заниматься закупками до 1 млн тенге, и будет расти дифференцированно - 10 МРП, 20 МРП, 60 МРП и так далее. По его мнению, введение платы за доступ к порталу позволит улучшить его сервисы, а также отсечь недобросовестных участников.





Когда бизнес имел возможность бесплатно участвовать в закупках, то мы видели, что у нас на портале было зарегистрировано порядка 225 тыс. организаций, которые по факту не занимались поставками, а просто для каких-то непонятных целей участвовали в конкурсах, потом писали, соответственно, жалобы. Сегодня, с введением платы, мы видим, что в закупках участвуют порядка 25 тыс. компаний. Качество потенциальных участников сегодня стало гораздо выше и соответственно эти участники, оплачивая за сервис портала, уже требуют соответствующего качества сервиса. Мы видим за этим возможность развития и портальных решений", - цитирует Бекетаева портал главы правительства РК.





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