За 2,5 года народу Казахстана вернули 1,07 трлн тенге - Антикор

В правилах подробно расписано, кто должен проходить дактилоскопию, с какой целью, кто ее может проводить и т.д.

Фото: Polisia.kz

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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел РК опубликовало проект изменений в приказ "О некоторых вопросах проведения дактилоскопической и геномной регистрации в Республике Казахстан".





В правилах говорится, что органы внутренних дел осуществляют сбор дактилоскопической информации:





граждан Республики Казахстан, обратившихся для получения удостоверения личности и (или) паспорта впервые, а также для их восстановления либо замены, с их согласия;

детей в возрасте от 12 до 16 лет при обращении для получения паспорта гражданина РК;

иностранцев и лиц без гражданства, достигших шестнадцатилетнего возраста, обратившихся для получения разрешения на временное или постоянное проживание в Республике Казахстан;





Либо при оформлении впервые, а также в случаях восстановления, замены:





вида на жительство иностранца в Республике Казахстан;

удостоверения лица без гражданства;

удостоверения беженца;

проездного документа.





Целями дактилоскопической регистрации являются установление и (или) подтверждение личности на основе дактилоскопической информации. Установление личности осуществляется при проведении идентификации по базе данных дактилоскопической информации, подтверждение личности - путем верификации по дактилоскопической информации конкретного лица", - говорится в документе.





В правилах уточняется, что сбор дактилоскопической информации у детей от 12 до 16 лет при обращении для получения паспорта гражданина РК осуществляется с их согласия и проводится в присутствии и на основании письменного заявления законного представителя ребенка при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полномочия законного представителя.





Материальный носитель с дактилоскопической информацией граждан РК, иностранцев и лиц без гражданства при оформлении документов, удостоверяющих личность, содержит следующие сведения:





фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность);

дату и место рождения;

пол;

национальную принадлежность (по желанию владельца);

гражданство;

фотографию;

информацию об особенностях строения папиллярных узоров десяти пальцев рук;

номер, дату выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность;

подпись владельца документа;

индивидуальный идентификационный номер (при его наличии);

дату и основание проведения дактилоскопической регистрации;

наименование органа, выдавшего документ;

фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) лица, осуществившего дактилоскопическую регистрацию.





Подробнее о дактилоскопии и геномной регистрации читайте в проекте правил



