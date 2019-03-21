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За два месяца на работу общественного транспорта Астаны поступило более 7,7 тыс. жалоб

10.11.2018, 16:52 28919
Астана. 10 ноября. Kazakhstan Today - За два месяца на работу общественного транспорта Астаны поступило более 7,7 тыс. жалоб, передает Kazakhstan Today.

На сегодня сеть общественного транспорта города состоит из 86 маршрутов: 61 городского, семи экспресс-маршрутов и 18 пригородных. Их обслуживают 844 автобусов (735 автобусов курсируют по городским маршрутам, 47 - по экспресс-маршрута и 62 - по пригородным маршрутам). Ежедневно горожане совершают более 700 тыс. поездок.

В городе работают восемь автобусных парков, среди них один коммунальный и семь частных, которые имеют 1158 автобусов.

Как доложил на выездном совещании по вопросам общественного транспорта председатель правления ТОО "Астана LRT" Бекмырза Игенбердинов, "с внедрением дифференцированного тарифа оплаты проезда в общественном транспорте официальный доход перевозчиков повысился в среднем на 30%", что позволило им обеспечить официальное трудоустройство водителей и закуп остро необходимых запчастей и комплектующих для поддержания работоспособности подвижного состава.

Однако, по мнению представителей автопарков, средств им все равно не хватает. Перевозчики подняли вопрос об увеличении размера субсидий для обеспечения бесперебойной работы оборудования автобусов и увеличения штатной численности водительского состава.

Руководство города, заслушав директоров всех автобусных парков, напомнило им, что доверие со стороны акимата основывается на оценке их работы со стороны населения. И привело статистику. Только за два месяца, по данным городского центра мониторинга и оперативного реагирования iKomek, поступила 7 721 жалоба на некачественное оказание услуг общественного транспорта и 623 предложения по улучшению транспортного обеспечения. В среднем в день поступает 112 обращений по работе общественного транспорта.

В акимате отметили, что каждое обращение детально изучается, производится служебное расследование с привлечением виновных лиц к ответственности при подтверждении вины.

С начала года в ходе ежедневного мониторинга качества оказания услуг выявлено 15 723 нарушений, допущенных водителями автобусов. По итогам этих нарушений перевозчикам выставлены штрафы на общую сумму 45 494 135 тенге. В отношении 40 должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, возбуждены административные производства по статье 617 КоАП РК на общую сумму 1 201 250 тенге.

Вы все сейчас просите денег. После введения дифференцированного тарифа ваши официальные доходы повысились на 30%, но никто из вас сейчас не сказал об оптимизации расходов и увеличении эффективности работы. Вы хотите за счет субсидий решить все свои проблемы, закрыть все долги, но при этом не пересматривая "экономику" предприятия. Так не пойдет. К вопросу субсидий мы будем подходить комплексно: не просто смотреть на ваши "хотелки", но раскладывать вашу "экономику", действительно ли вам нужны эти деньги. Потому что субсидии должны служить не латанию ваших дыр, но инструментом повышения эффективности предприятия", - заявил аким Астаны Бахыт Султанов.


По поручению Султанова при акимате создана специальная рабочая группа по повышению работы предприятий общественного транспорта и оптимизации их расходов, сообщил официальный сайт столичного акимата.

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