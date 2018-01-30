Астана. 30 января. Kazakhstan Today - За последние четыре года предотвращен выезд в зоны террористической активности 440 рекрутов-казахстанцев. Такие данные приводятся в проекте Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018-2022 годы, передает Kazakhstan Today.

"За последние четыре года не допущен выезд в зоны террористической активности 440 рекрутов-казахстанцев (2014 год - 136, 2015 год - 151, 2016 год - 91, 2017 год - 62). Несмотря на принимаемые меры, проблема участия граждан нашей страны в террористической деятельности за рубежом продолжает оставаться актуальной. Серьезную опасность представляют процессы возвращения боевиков в страны исхода. Из лагерей международных террористических организаций, а также опорной и транзитной инфраструктуры в третьих странах возвращены либо самостоятельно вернулись 125 граждан Казахстана, из них 57 привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической деятельности", - говорится в тексте документа, опубликованного на портале " Открытые НПА ".

В проекте программы отмечается, что "интенсивной пропагандой идей радикализма и терроризма в сознании казахстанского общества целенаправленно формируются идеи, чреватые разжиганием межконфессиональной вражды и розни, способные инициировать насильственные экстремистские и террористические акции". Отмечено и "повышение качества технической, художественной и психологической составляющих размещаемых в Интернете информационно-пропагандистских материалов террористических организаций".

"Использование социальных сетей позволяет эмиссарам международных террористических организаций значительно расширить свою аудиторию, перевести проводимую агитацию на системную основу. Внедрение радикальных идей и экстремистских взглядов в сознание отдельных категорий сограждан обусловило проявление ими крайних форм агрессии, а также создало предпосылки к утрате чувства патриотизма и национальной идентичности, культурно-нравственных и семейных ценностей. Бесконтрольное развитие этих процессов чревато увеличением количества лиц, разделяющих радикальные идеи, эскалацией насилия в обществе", - считают авторы документа.

Они подчеркивают, что "международные террористические организации, насаждая радикальные идеи, провоцируют антиобщественные настроения, раскол казахстанского общества по конфессиональному признаку, "размывание" национальной и религиозной идентичности. Указанное подтверждается произошедшими в 2016 году трагическими событиями в городах Актобе и Алматы".

"С 2014 года на ранней стадии приготовления предотвращены и сорваны 30 террористических акций (2014 год - 3, 2015 год - 4, 2016 год - 12, 2017 год - 11). Источниками распространения радикальной идеологии продолжают оставаться граждане Казахстана, обучавшиеся в сомнительных зарубежных теологических учебных заведениях. С учетом не снижающейся в молодежной среде популярности получения религиозного образования, в том числе на неофициальной основе, необходимо совершенствовать меры по переориентированию молодежи на обучение в отечественных теологических или светских учебных заведениях", - указывается в проекте документа.

Согласно проекту госпрограммы, расходы на ее реализацию составят 286 981,6 млн тенге.

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