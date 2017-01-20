Огонь Универсиады будет зажжен с 25 по 29 января во всех регионах Казахстана

Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - С 25 по 29 января во всех регионах Казахстана будет зарожден Огонь 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017, сообщили в пресс-центре Эстафеты Огня.

Отмечается, что в течение пяти дней в каждом областном центре будут проведены собственное зарождение Огня и свой этап Эстафеты. В целом огонь Универсиады преодолеет маршрут длиной более 22 500 километров, из них 200 километров будет пройдено 1000 факелоносцами. Официальный авиаперевозчик студенческих игр - авиакомпания "Эйр Астана" - доставит Огонь Эстафеты из регионов в Алматы, где 29 января состоится официальное открытие Универсиады-2017, передает Kazakhstan Today.

В частности, по информации пресс-центра, 27 января церемонии зарождения Огня зимней Универсиады-2017 одновременно пройдут в четырех городах Западного Казахстана (Актау, Актобе, Атырау, Уральск). 60 утвержденных факелоносоцев каждого региона проедут по красивым местам своего города и пройдут в целом 12 километров. Первый этап маршрута в Актау стартует в 10.00 с площади Государственных символов в 12-м микрорайоне. Факел Универсиады понесут именитые спортсмены Адилбек Ниязымбетов, Берик Абдрахманов, Бекзат Нурдаулетов, Габит Назарбеков, Динмухамбет Сулейменов и многие другие.

Параллельно в городе Актобе с Актюбинского регионального государственного университета имени К.Жубанова стартует первый этап эстафеты во главе со спортсменами Фархадом Харки, Рустамом Ибраевым, Алишером Сагынтаевым, Айбеком Камзеновым, Ринатом Сагандыковым и другими.

По улицам Уральска и Атырау также пробегут спортсмены-факелоносцы - участники Олимпийских игр, а также студенты, имеющие достижения в науке, культуре и т.д. Уральские факелоносцы вместе с бронзовым призером Олимпиады в Рио по вольной борьбе Екатериной Ларионовой начнут путь от Западно-Казахстанского государственного университета имени М.Утемисова. В списке факелоносцев также другие участники недавней Олимпиады - Полина Репина, Георгий Шейко, Андрей Ергучев, Алексей Дергунов.

В Атырау, начиная с Атырауского университета нефти и газа и заканчивая Атырауским государственным университетом имени Х. Досмухамедова, с факелом Универсиады пройдут 60 активных спортсменов и студентов, защищающих честь города на разных международных конкурсах и соревнованиях. Среди них победитель Олимпиады-2016 года по тяжелой атлетике Ниджат Рахимов, Кайырберди Айдынбай, Айганым Ихсанова, Ерсайын Идеятов, Сайда Капсалихова, Даулет Елемесов и многие другие.

Отметим, что, согласно утвержденной концепции, каждый областной центр, города Астана и Алматы проведут собственное зарождение Огня в крупнейшем вузе региона. После прохождения Эстафеты по улицам города лучший студент региона и технический специалист "хранителей Огня" доставят Огонь в Алматы, где все 16 огней будут объединены в один в кульминационный момент церемонии открытия Универсиады, заключили в пресс-центре.

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