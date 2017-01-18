Проживание спортсменов в Атлетической деревне обойдется странам-участницам Универсиады в 1 млн евро

Алматы. 17 января. Kazakhstan Today - Один миллион евро поступит от стран-участниц Универсиады в бюджет Алматы в качестве оплаты за проживание своих спортсменов в Атлетической деревне, сообщил сегодня аким Алматы Бауыржан Байбек в рамках селекторного заседания правительства Республики Казахстан.

"На сегодняшний день 57 из 60 заявленных стран завершили аккредитацию. Это рекордное количество участников на зимних универсиадах. 45 странам обеспечивается безвизовый режим, в то время как остальные представители 12 стран будут получать визу в упрощенном порядке. Один миллион евро заплатят страны-участницы Универсиады за проживание своих спортсменов в Атлетической деревне", - сказал аким, передает Kazakhstan Today.

Он отметил, что все новые объекты введены в эксплуатацию, завершена модернизация имеющихся объектов, осталось лишь небольшая работа по визуальному оформлению. Кроме того, ведется целенаправленная работа по улучшению сервиса как в Атлетической деревне, так в и сфере услуг города.

По словам Байбека, 100%-ная готовность деревни будет обеспечена к 20 января. Первый заезд участников состоится 23 января - это команды Казахстана и Канады. Основной пик заездов ожидается 26 января, когда прибудут более 700 атлетов из 24 стран. Наиболее многочисленные команды отправляют Россия (350 человек), Китай (220 человек), Япония (158 человек), Корея (158 человек), Чехия (128 человек), Канада (122 человека) и США (114 человек). Всего ожидается приезд 2200 атлетов и более 1000 сопровождающих гостей - это тренеры, врачи, официальные представители.

Аким Алматы отметил, что только строительство объектов Универсиады обеспечило работой более 1550 субъектов МСБ с созданием более 30 тыс. рабочих мест в строительных и других отраслях. Поступило более 9,2 млрд тенге налогов.

Непосредственно в операционной подготовке Универсиады участвуют более 220 компаний с 5 тыс. сотрудниками, 80% из которых - алматинские.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, в городе создан оперативный штаб, который будет работать в круглосуточном режиме. С прошлой недели работает call-center (7117), где можно получить всю информацию по Универсиаде.

Безопасность будут обеспечена более 7 тыс. сотрудниками МВД, Национальной гвардии и Министерства обороны. 25 поликлиник, 8 стационаров, 215 машин скорой помощи и 370 медперсонала, а также построенные на базе двух больниц вертолетные площадки будут обеспечивать оперативную медицинскую помощь согласно стандартам Международной федерации студенческого спорта (FISU).

Участников Игр будут обслуживать 519 единиц транспорта.

Напомним, Всемирная зимняя Универсиада пройдет с 29 января по 8 февраля в Алматы. На предстоящих соревнованиях планируется участие более 2000 спортсменов из 60 стран мира. Будет разыграно 86 комплектов медалей по 12 видам спорта.

Просмотров: 4738