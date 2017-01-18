Сагинтаев поручил провести Универсиаду в Алматы на высоком организационном уровне

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Сагинтаев поручил провести Универсиаду в Алматы на высоком организационном уровне17.01.2017
Универсиада-2017  12:33

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании правительства премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев дал ответственным госорганам и ведомствам ряд поручений по проведению 28-й Всемирной зимней универсиады, информирует пресс-служба главы правительства.

Премьер-министр отметил, что необходимо обратить особое внимание на организационные вопросы и обеспечение безопасности, передает Kazakhstan Today.

Акимату Алматы совместно с Министерством по инвестициям и развитию и другим заинтересованным госорганам было поручено еще раз в деталях проработать все вопросы транспортной логистики и функционирования новых объектов Универсиады в соответствии с требованиями и стандартами безопасности.

Министерству внутренних дел поручено усилить контроль за состоянием противопожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, а также в гостиницах, в других общественных местах и на городском транспорте.

"В целом МВД поручаю отработать все вопросы обеспечения охраны общественного порядка", - отметил Б. Сагинтаев.

Кроме того, Министерству информации и коммуникаций поручено уделить особое внимание информационно-имиджевой работе. Это касается как трансляции соревнований, новостных блоков, так и обеспечения работы большого числа журналистов.

Министерству здравоохранения и социального развития РК поручено держать на постоянном контроле вопрос медицинского обслуживания Универсиады.

"Прошу всех руководителей министерств и ведомств оказывать содействие и необходимую помощь", - подчеркнул глава правительства.
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