В социальные учреждения Алматы передана вся мебель и бытовая техника из Атлетической деревни

Алматы. 14 февраля. Kazakhstan Today - В рамках проекта "Наследие Универсиады" более 140 тыс. предметов быта, оргтехники, специального оборудования из Атлетической деревни распределены между 500 социальными учреждениями города Алматы, сообщили в пресс-службе городского акимата.

Приобретенные для спортсменов кровати, холодильники, стиральные машины, светильники, тумбы, столы, гладильные доски, телевизоры, медицинское оборудование, офисная техника - всего около 450 наименований переданы в городские больницы, школы, поликлиники, детские сады, колледжи, спортивные школы, общежития, дом ветеранов и другие учреждения, передает Kazakhstan Today.

"В больницах города была проведена значительная подготовительная работа, улучшилась материально-техническая база, персонал прошел курсы английского языка. После Игр мы продолжаем ощущать этот эффект Универсиады. Нам было передано оборудование, мебель, оргтехника. Все это позволит повысить уровень обслуживания пациентов. К примеру, новые удобные ортопедические матрацы действительно всегда необходимы, чтобы после операций пациентам было максимально комфортно", - отметила заместитель директора Центра перинатологии и детской кардиохирургии Гаухар Кошкимбаева.

"Помимо уникальных спортивных объектов, оставшихся в Алматы благодаря Играм, администрацией города было принято решение передать объектам социальной сферы всю новую мебель, технику, оборудование. Для нас это большая поддержка, особенно для ребят, проживающих в общежитиях, вдали от дома", - добавил директор Алматинского государственного колледжа энергетики и электронных технологий Толеугали Тайтулеев.

По словам директора по эксплуатации и содержанию объектов Универсиады Сергея Апенко, решение о передаче всей техники и мебели объектам социальной сферы было принято руководством города еще в преддверии Универсиады.

"Акиматом были запрошены заявки от каждого учреждения на предмет потребности в той или иной технике, мебели, подготовлены соответствующие списки. То есть каждая кровать, каждый телевизор дойдет до своего конкретного адресата, где получит практическое применение", - сообщил С. Апенко.

Напомним, в Алматы впервые в истории Универсиады для спортсменов была возведена Атлетическая деревня на 5000 мест. В рамках проекта "Наследие Универсиады" данное жилье будет распределено среди очередников, благодаря чему, очередь на жилье в мегаполисе сократится на 10%.

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