Алматы. 10 января. Kazakhstan Today - В Универсиаде в Алматы ожидается участие около 2 тыс. спортсменов из 57 стран, сообщают организаторы соревнований.

28-я Всемирная зимняя Универсиада пройдет в Алматы с 29 января по 8 февраля 2017 года. В соревнованиях примут участие около 2 тыс. спортсменов из 57 стран мира (по данным на 5 января 2017 года). Будет разыграно 86 комплектов медалей, говорится в распространенном сообщении, передает Kazakhstan Today.

Отмечается, что соревнования Универсиады пройдут по 12 видам спорта: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фристайл, фигурное катание, шорт-трек, конькобежный спорт, хоккей с шайбой (для мужчин и женщин), керлинг.

Состязания будут проходить на 8 спортивных объектах: Горнолыжный курорт "Шымбулак", Высокогорный спортивный комплекс "Медеу", Международный комплекс лыжных трамплинов "Сункар", Дворец спорта и культуры имени Б. Шолака, Комплекс лыжных и биатлонных стадионов "Алатау", Спортивно-развлекательный комплекс "Табаган", "Алматы Арена", "Халык Арена".

Для организации Универсиады построены и введены в эксплуатацию 3 новых объекта Универсиады - ледовые комплексы "Алматы Арена" на 12 тыс. мест, "Халык Арена" на 3 тыс. мест и Атлетическая деревня на 5 тыс. мест. При этом организаторы отмечают, что Атлетическая деревня в Алматы была впервые построена в истории зимних Универсиад.

Операционный бюджет Универсиады был сокращен практически в 2 раза - с 32 до 17,9 млрд тенге. Непосредственно на операционную подготовку Универсиады привлечены более 200 компаний с 5 тыс. сотрудниками, 80% из которых алматинские.

В проведении Универсиады будет задействовано 127 международных судей и около 600 национальных технических специалистов. Также в период проведения соревнований будут работать 3 тыс. волонтеров. Ожидается приезд 30 тысяч отечественных и иностранных туристов.

Безопасность Универсиады будут обеспечивать более 7 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Также сообщается, что Универсиада будет транслироваться в 80 странах мира с аудиторией 1 млрд телезрителей по каналам EUROSPORT 1 и 2, CBS (США), CCTV (Китай), KBS (Южная Корея), Матч-ТВ (Россия), Eurosport Asia-Pacific (Австралия и Океания). В Казахстане Игры будут показывать телеканалы "Казакстан", "Хабар" и "Kazsport".

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