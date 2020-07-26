В Хайнане началось стимулирование шоппинг-туризма в зоне беспошлинной торговли

Хайнань. 25 июля. Kazakhstan Today - В провинции Хайнань началось стимулирование шоппинг-туризма в зоне беспошлинной торговли, объем продаж в магазинах беспошлинной торговли с 1 по 15 июля составил 1,07 млрд юаней, передает Kazakhstan Today.

По имеющимся сведениям, с 1 июля этого года в провинции Хайнань на юге Китая местным правительством был предпринят ряд мер для удобства проведения новой политики беспошлинной торговли. Таким образом, в период с 1 по 15 июля объем продаж в магазинах дьюти-фри в островной провинции Хайнань достиг 1,07 млрд юаней, а средний объем продаж за день составил 71 млн юаней, что на 30% больше показателя в июне", - рассказали в информационной компании "Урумчи".

С 1 июля в провинции Хайнань началась реализация мер по стимулированию шоппинг-туризма в зоне беспошлинной торговли. Каждый турист в Хайнане может ежегодно приобрести в зоне дьюти-фри товаров на сумму до 100 тысяч юаней. Кроме того, ассортимент был расширен ещё на 7 категорий и теперь включает также потребительскую электронную технику.

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