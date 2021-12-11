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Восточно-Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров расширяет зарубежные связи

10.12.2021, 11:00 5401
Восточно-Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров расширяет зарубежные связи
ШАНХАЙ. 8 ДЕКАБРЯ - Восточно-Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров, основанная в 1991 году, является благоприятной возможностью для многих развивающихся предприятий, работающих в сфере внешней торговли, расширить зарубежные связи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Продавать за рубеж высококачественные товары и вести переговоры посредством облачных технологий по всему миру" организовано в рамках Восточно-Китайской ярмарки импортных и экспортных товаров (East China Fair, ESF). Выставка в Шанхайском национальном конгресс-выставочном центре организована Шанхайским комитетом коммерции. 47 китайских предприятий из таких отраслей, как потребительские товары, текстиль и производство, посредством видеосвязи устанавливают контакты с иностранными закупщиками и обнаруживают новые глобальные коммерческие возможности, сообщает Синьхуа. 

 

В прошлом году благодаря ярмарке ESF, прошедшей в онлайн-формате, нам удалось установить контакты почти с десятью зарубежными предприятиями. В настоящее время мы со всеми из них поддерживаем хорошие отношения. Несмотря на то, что мы не можем вести переговоры лично, как при проведении ярмарки в оффлайн-формате, онлайн-формат все равно предоставил нам новые возможности", - отметила директор по рыночному маркетингу компании Shanghai Haifeiou Crafts & Gifts Co., Ltd Сяо Сяо в ходе Восточно-Китайской ярмарки импортных и экспортных товаров. 

 

Пожалуйста, разместитесь еще ближе, чтобы объектив и экран сблизили расстояние между нами", - говорит Сяо Сяо, взяв со стенда куклу и подносит ее к видеокамере, чтобы дать возможность иностранным закупщикам, находящимся по ту сторону экрана, рассмотреть товар во всех деталях. "Я хочу предварительно заказать пять тысяч ваших товаров!" "Могли бы вы осуществлять производство в соответствии с нашим дизайном?" ... Несмотря на то, что участники ярмарки находятся по разные стороны экрана, атмосфера на мероприятии очень оживленная. Представленные на стендах товары для матерей и детей, кофемашины, батареи и другие предметы китайского производства привлекли внимание закупщиков из 20 стран, среди которых США, Япония, ФРГ и Франция, рассказывает репортаж.

 
В ходе мероприятия многие предприятия, работающие в сфере внешней торговли, обнаружили неожиданные для себя коммерческие возможности. Так, ответственные представители компании Jiatao Industry (Shanghai) Co., Ltd., занимающейся производством праздничных товаров, установили активные связи с производителем чашек из Лаоса.
 

Несмотря на то, что международные перевозки товаров осуществляются не так легко, как до пандемии, число заказов у нашей компании выросло. После начала пандемии COVID-19 в Китае наблюдается довольно хорошая эпидемиологическая ситуация, восстановление производства идет довольно быстро, поэтому международные закупщики все более активно склоняются к покупке китайских товаров. Сегодня на ярмарке с нами установили контакты более десяти иностранных закупщиков", - сказал директор по внешней торговле компании Jiatao Industry (Shanghai) Co., Ltd. Ян Чжэньхуа.

 

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новости по теме

Китай запустил льготную налоговую политику для поддержки предприятий

24.11.2021, 01:15 31564
Китай запустил льготную налоговую политику для поддержки предприятий
ПЕКИН. 24 НОЯБРЯ - В Китае с начала текущего года ряд осуществленных китайским правительством мер по сокращению налогов и снижению денежных сборов уменьшил нагрузку на предприятия и укрепил жизнеспособность субъектов рынка в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На недавнем очередном брифинге пресс-канцелярии Госсовета КНР представитель главного государственного налогового управления КНР сообщил, что за первые кварталы этого года правительство сократило налоги и сборы на общую сумму 910,1 млрд юаней (142,60 млрд долларов США), облегчив положение экономических субъектов", - сообщает Информационная компания Урумчи.

 
По словам заместителя начальника главного государственного налогового управления КНР Ван Даошу, с третьего квартала в ответ на новые экономические вызовы, включающие повышение цен на базовые товары и увеличение производственных издержек, Китай на основе уже действующей политики снижения налогов и сборов ввел также политику получения налогового вычета на расходы предприятий на НИОКР.
 
Кроме того, правительство Китая постоянно повышало порог взимания налогов на добавленную стоимость (НДС) для малых налогоплательщиков, значительно снизило ставку НДС и фактическую ставку подоходного налога микропредприятий.
 
Как отметил Ван Шудао, принятые Китаем в этом году меры по налогам и сборам главным образом направлены на поддержание стабильного функционирования промышленной экономики, развитие средних и мелких предприятий, научно-технических инноваций, а также поддержку иностранных инвестиций.
 

Китайское международное импортное ЭКСПО содействует совместному построению открытой мировой экономики

16.11.2021, 12:05 46279
Китайское международное импортное ЭКСПО содействует совместному построению открытой мировой экономики
ШАНХАЙ. 14 НОЯБРЯ - Китайское международное импортное ЭКСПО (CIIE), как международный общественный продукт, которым пользуется весь мир, предоставляет новые возможности для восстановления и роста мировой экономики и объединяет усилия по совместному созданию мировой экономики открытого типа, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Участники 4-й CIIE, открывшейся 4 ноября в Шанхае, могут с легкостью заметить импульсы и возможности для развития, которые приносит Китай за счет расширения открытости", - сообщает Информационная компания Урумчи.

 
Содействие "зеленому" восстановлению постпандемической экономики стало всемирным консенсусом. "Зеленое" и низкоуглеродное развитие является важной темой нынешней CIIE. В этом году в выставочной зоне технического оборудования впервые выделен специальный зал для показа низкоуглеродной энергетики и технологий защиты окружающей среды. Французская энергомашиностроительная компания Schneider Electric на CIIE демонстрирует свое решение в виде "завода с нулевыми выбросами углерода". По словам исполнительного вице-президента компании Инь Чжэна, 30 заводов Schneider Electric в мире достигли установленного ими нулевого уровня выбросов углерода. 14 из этих заводов расположены в Китае. 

Китай активно продвигает зеленую экологическую трансформацию и способствует высококачественному развитию, что предоставляет нам больше возможностей и придает больший импульс нашему развитию в этой стране", - сказал Инь Чжэн.

 
Участники 4-й CIIE представили более здоровые и разнообразные экспонаты. В выставочной зоне пищевых и сельскохозяйственных продуктов датская биотехнологическая компания Novozymes продемонстрировала серию биологических решений "от фермы к столу". 

Мы надеемся с помощью платформы CIIE вместе работать с партнерами из разных отраслей, чтобы внести свой вклад в увеличение сельскохозяйственного производства, улучшение качества продуктов питания и сокращение пищевых отходов, а также лучше способствовать трансформации и высококачественному развитию промышленности", - сообщила президент Novozymes в Китае Чэнь Сяохуэй. 

 
Платформа CIIE повысила доступность новых продуктов и технологий, позволив тем самым общественности пользоваться плодами инноваций. На стенде американской компании Edwards Lifesciences в зоне медицинского оборудования и товаров для здоровья смоделированная операционная с помощью голографической технологии наглядно показывает ситуацию с использованием продуктов в реальных операциях. 

CIIE дополнительно раскрывает возможности в Китае и демонстрирует огромный потенциал китайского рынка. Мы глубоко ощущаем стимулирующее влияние платформы CIIE на распространение продукции", - сказал Е Тяньчэн, генеральный менеджер Edwards Lifesciences в Китае.

 
Кроме того, постепенно усиливаются функции CIIE в качестве платформы для международных закупок, стимулирования инвестиций, гуманитарных обменов и открытого сотрудничества. В этом году футбольный клуб "Монако" стал первым участником Лига 1, присутствовавшим на CIIE. 

Мы надеемся с помощью CIIE познакомить большее количество китайцев с футбольным клубом "Монако" и способствовать сотрудничеству и обмену между двумя сторонами в таких областях, как футбол, бизнес и культура", - выразил надежду директор "Монако" в Китае Гу Тун. 

 

China Mobile до конца года введет в строй 700 тысяч базовых станций 5G

08.11.2021, 05:28 55729
China Mobile до конца года введет в строй 700 тысяч базовых станций 5G
ПЕКИН. 8 НОЯБРЯ - К концу года китайский мобильный оператор China Mobile намерен возвести порядка 700 тысяч базовых станций связи пятого поколения (5G), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Китайский мобильный оператор China Mobile построил в общей сложности более 560 тысяч базовых станций связи пятого поколения (5G). Об этом заявил гендиректор компании Дун Синь на открывшейся в городе Гуанчжоу (южная провинция Гуандун) Глобальной конференции партнеров China Mobile", - сообщает Информационная компания Урумчи.

 

К настоящему времени China Mobile построил свыше 560 тысяч базовых станций 5G. До конца этого года мы продолжим наращивать темпы и сможем достичь еще больших показателей", - цитирует Дун Синь информационный портал Sina. 


Ранее Министерство промышленности и информатизации КНР сообщало о том, что к концу этого года у China Mobile будет насчитываться порядка 700 тысяч базовых станций связи пятого поколения. При этом общее количество станций в стране, построенных China Mobile, а также операторами China Telecom и China Unicom, превысит 1,4 млн.
 
Согласно прогнозу министерства, к 2023 году более 560 млн человек или около 40% от общего числа пользователей мобильной связи в Китае будет использовать сети 5G.
 
Ведущие мобильные операторы КНР начали предоставлять населению услуги пятого поколения связи с конца октября 2019 года. За 2020 год в стране было установлено около 580 тысяч базовых станций 5G, сеть уже охватила практически все города окружного значения.
 

Устойчивое развитие Китая в области транспорта пятью словами

25.10.2021, 23:16 57673
Устойчивое развитие Китая в области транспорта пятью словами
ПЕКИН. 25 ОКТЯБРЯ - Вторая Глобальная конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому транспорту прошла в Пекине с 14 по 16 октября, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Обладая выдающимися достижениями в области транспортной инфраструктуры, Китай работает над дальнейшим использованием своего транспортного потенциала для содействия устойчивому развитию", - сообщает Информационная компания Урумчи.

 
Рассмотрим, как транспорт, который можно охарактеризовать пятью словами: всеобъемлющий, удобный, чистый, умный и надежный, способствует устойчивому экономическому и социальному развитию в стране.
 
Всеобъемлющий
 
Почти каждый, кто приезжает в Китай, остается под впечатлением от его огромной и взаимосвязанной транспортной системы, охватывающей все: от высокоскоростных поездов до автоматизированных портов, которые позволяют пассажирам и товарам перемещаться по всей стране.
 
К концу 2020 года общая протяженность высокоскоростных железных дорог в Китае превысила 38 000 километров, что составляет более двух третей от общемирового показателя, свидетельствуют официальные данные.
 
Система высокоскоростных железных дорог Китая охватывает более 95% городов-миллионников. Скоростные автомагистрали обслуживают более 98% с населением более 200 000 человек, в то время как 92% городов окружного уровня имеют доступ к гражданским аэропортам.
 
Ранее в этом году в КНР был обнародован план по созданию к 2035 году современной, высококачественной и всеобъемлющей национальной транспортной сети, обеспечивающей более высокоуровневую внутреннюю и международную связь, многоканальный доступ к крупным городам и эффективный охват узлов на уровне уездов.
 
Удобный
 

Хочешь разбогатеть, сначала построй дорогу", - гласит популярная китайская поговорка, подчеркивающая роль транспорта в развитии местной экономики и улучшении условий жизни людей.

 
Официальные данные показывают, что за период с 2012 года в Китае было построено или отремонтировано 2,36 млн километров сельских дорог, при этом общая длина сельских дорог достигла 4,38 млн километров, что составляет 84,3% от общей протяженности автодорог страны.
 
К 2020 году в Китае насчитывался 241 сертифицированный аэропорт, что на 58 больше, чем в 2012 году. Почти половина новых аэропортов была расположена в районах, избавившихся от бедности, при этом авиауслуги охватывали 82,6% населения, проживающего в вышеупомянутых районах.
 
С улучшением транспортной инфраструктуры людям в сельских и отдаленных районах стало намного легче путешествовать и заниматься бизнесом. Например, с введением в эксплуатацию в июне этого года железной дороги Лхаса-Ньингчи, у жителей юго-восточного Тибета впервые в истории появился доступ к железнодорожным услугам.
 
Чистый
 
В последние годы в транспортном секторе Китая наблюдаются "зеленые" преобразования на фоне стремления страны к устойчивому росту и повышения осведомленности общественности о важности охраны окружающей среды.
 
На сегодняшний день уровень электрификации железных дорог страны достиг 74,9%. Ежегодное потребление нефти железнодорожной системой Китая сократилось с пиковых 5,83 млн тонн в 1985 году до 2,31 млн тонн в настоящее время.
 
Повсеместное внедрение транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) в Китае - крупнейшем в мире автомобильном рынке, привело к "зеленому сдвигу" в мировом транспорте. В период с января по сентябрь продажи NEV в Китае составили около 2,16 млн единиц, что на 190% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
В стране также был обнародован план действий по продвижению экологически чистого и низкоуглеродистого образа жизни, который стимулирует общественность уделять приоритетное внимание экологичным способам передвижения: пешим прогулкам, езде на велосипеде или использованию общественного транспорта.
 
Умный
 
Передовые технологии, такие как 5G, большие данные и искусственный интеллект, придают новый импульс транспортной отрасли Китая.
 
В новом районе Шанхая Линьган открылась 8,5-километровая интеллектуальная линия общественного транспорта. Чтобы воспользоваться интеллектуальными беспилотными автобусами, которые курсируют по часовой стрелке в течение примерно 30 минут, нужно лишь скачать мобильное приложение.
 
По данным Пекинского инновационного центра интеллектуальной мобильности, по состоянию на конец сентября в Пекине для испытаний беспилотных транспортных средств было открыто 278 дорог протяженностью более 1027 километров.
 
К 2025 году в стране будет создана базовая экосистема для беспилотных транспортных средств китайского стандарта, направленная на достижение масштабного производства беспилотных автомобилей с условной автоматизацией, говорится в документе, опубликованном в прошлом году.
 
Надежный
 
Китай прилагает постоянные усилия по усилению управления безопасностью и реагированию на чрезвычайные ситуации, чтобы обеспечить безопасную доставку пассажиров в пункты назначения.
 
За период с 2012 года в стране не произошло ни одной крупной железнодорожной аварии, а число погибших в результате железнодорожных ЧП в 2019 году сократилось на 46,1% по сравнению с 2012 годом, говорится в Белой книге под названием "Устойчивое развитие транспорта в Китае".
 
В вышеупомянутом документе говорится, что в сфере гражданской авиации страны был установлен новый рекорд безопасности полетов - почти 81 млн часов непрерывных безопасных полетов за 112 месяцев.
 
После начала пандемии COVID-19 в Китае было принято множество мер, включая открытие быстрых почтовых каналов, чтобы остановить распространение вируса через транспорт и обеспечить наличие предметов экстренной и повседневной необходимости, что является решительной поддержкой в борьбе с пандемией.
 

В Китае в рамках внутреннего туризма за первое полугодие 2021 года было совершено 1,87 млрд поездок

04.10.2021, 08:14 75142
В Китае в рамках внутреннего туризма за первое полугодие 2021 года было совершено 1,87 млрд поездок
ПЕКИН. 4 ОКТЯБРЯ - В Китае, за период с января по июнь этого года, в рамках внутреннего туризма было совершено 1,87 млрд поездок, общая выручка предприятий сектора превысила 1,6 трлн юаней, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Согласно данным ведомства, общая выручка предприятий сектора внутреннего туризма страны превысила 1,6 трлн юаней (порядка 248 млрд долларов США)", - заявил официальный представитель Министерства культуры и туризма КНР Ван Сяофэн на пресс-конференции, сообщает Информационная компания Урумчи.

 
По его информации, "внутренний туристический рынок страны восстанавливается после Праздника Весны, который отмечали в феврале. И вышеуказанные показатели достигли примерно 60% от уровня за тот же период 2019 года".
 

Хоргос отправит 100 тысяч "лунных пряников" в страны Центральной Азии

24.09.2021, 19:12 71443
Хоргос отправит 100 тысяч "лунных пряников" в страны Центральной Азии
ХОРГОС. 25 СЕНТЯБРЯ - В Хоргосе Синьцзяна произведены, прошли таможенное оформление и готовы к экспорту в страны Центральной Азии 100 тысяч юэбин (лунных пряников) передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Хоргосская компания "Цзин И" занимается производством и экспортом "лунных пряников", директор компании Юй Чэнчжун более 20 лет занимается внешней торговлей. В последние дни, в соответствии с заказом клиента, он отправил за рубеж лунные пряники, чтобы скрасить тоску китайцам и переселенцам, оказавшимся во время праздника середины осени вне дома", - сообщает информационная компания Урумчи.

 
В текущем году Хоргос продолжает усиливать поддержку предприятий, информирует о правилах и требованиях стран-импортеров по пищевой продукции, помогает предприятиям по созданию полной системы управления качеством и безопасностью, контролю экспортируемых пищевых продуктов и соблюдению карантинных требований страны-импортера. 
 

Так как срок хранения лунных пряников довольно короткий, применяются более строгие требования в рамках таможенного оформления. Сотрудники таможни лично выезжали на предприятие по производству пряников, на основании требований безопасности и качества отдельно взятой страны или региона содействовали предварительному оформлению таможенных деклараций для ускоренного прохождения контроля на границе на основании плана экспорта предприятия и скорейшего прибытия товара до места получения", - сообщил сотрудник таможни Хоргоса Сюй Вэй.

 

Ресурсы Центральной Азии становятся новой возможностью для развития рынка

24.09.2021, 00:43 59482
Ресурсы Центральной Азии становятся новой возможностью для развития рынка
ПЕКИН. 24 СЕНТЯБРЯ - Ресурсы Центральной Азии становятся новой возможностью для развития рынка, заявил Центрально-Азиатский экономический и торговый форум "Повышение жизнеспособности Центрально-Азиатского регионального рынка", посвященный тенденциям экономического и торгового сотрудничества и обеспеченности ресурсами в Центральной Азии в контексте оптимизации торговли и электронной коммерции, осуществлении экономического и торгового сотрудничества в постэпидемическую эпоху, улучшении деловой среды и интеграции развития культуры и туризма, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Институт регионального экономического сотрудничества Центральной Азии и Китайский альянс городского развития совместно организовали Центрально-Азиатский экономический и торговый форум под названием "Повышение жизнеспособности Центрально-Азиатского регионального рынка". Более 100 экспертов, ученых и представителей бизнеса представителей стран-участниц Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества участвовали в онлайн- и офлайн-мероприятиях. Конференция была посвящена тенденциям экономического и торгового сотрудничества и обеспеченности ресурсами в Центральной Азии. Она была сосредоточена на оптимизации торговли и электронной коммерции, осуществлении экономического и торгового сотрудничества в постэпидемическую эпоху, улучшении деловой среды и интеграции развития культуры и туризма", - сообщает информационная компания Урумчи.

 
По информации издания, "выгодные ресурсы в Центральной Азии - это новая возможность для развития рынка. Структура торговли Центральной Азии во многом зависит от ее обеспеченности ресурсами, и продукцией, основанной на природных ресурсах, которые широко экспортируются во все части мира. Центральная Азия обладает огромным потенциалом для развития, множеством рыночных возможностей и богатыми ресурсами, обеспечивая хорошую основу для инвесторов со всего мира". 

В частности, приводит пример статья, "после того, как Китай столкнулся с эпидемией коронавируса нового типа, медицинские технологии продвинулись быстрее. Представитель научно-технологической компании "Луоди" госпожа Алиса заявила, что материалы, разработанные их компанией, были экспериментально проверены и могут убить 99% вируса COVID-19 на любой поверхности всего за 2 минуты. Его можно широко использовать для дезинфекции медицинских масок, одежды, применять для очистки фильтров и т.д.". 
 

Центральная Азия имеет уникальный климат и местную культуру. Это один из немногих регионов на земле, который до сих пор сохранил первоначальные природные характеристики", - сказал Чжао Линминь, бывший главный редактор журнала "Наньфэн Чуан". 

 
Народы данного региона хранят множество мифов и легенд, которые стали свидетелями многих важных поворотных моментов в истории человечества и очень привлекательны для китайских туристов. СМИ могут использоваться для продвижения направлений и привлечения туристов для изучения Центральной Азии.
 
Безопасность - важная основа для развития рынка. Китай и страны Центральной Азии в настоящее время укрепили сотрудничество в области экономики, безопасности и гуманитарных наук. После начала эпидемии коронавируса все оказывали друг другу помощь, помогая экономическому восстановлению и улучшению условий жизни людей. Проблема обеспечения безопасности является предпосылкой для создания благоприятной деловой среды, повышения динамики бизнеса, обогащения культуры, стимулирования модернизации городского потребления и развития региональных брендов. Господин Шараф Хабибов, представитель Redline Security Group в Таджикистане, сказал, что, когда компании осваивают рынок, они могут выбирать стороннюю оценку рисков информационной безопасности и технические консультации по коммерческой безопасности, которые могут помочь странам, находящимся в экономическом коридоре, и компаниям работать и производить в более безопасной среде. Чжао Линминь отметил, что это также важно для усиления мер безопасности туризма, защиты прибывающих граждан и создания безопасной социальной среды. Каждый хочет путешествовать, наслаждаться красивыми пейзажами и едой, но не менее важно иметь гарантии безопасности, и это очень важный аспект выездного туризма. 
 
Взаимовыгодное сотрудничество - лучшее направление. Развитие вместе - это истинное развитие, а устойчивое развитие - это хорошее развитие. Сотрудничество не ограничивается самим торгово-экономическим сотрудничеством. На самом деле сотрудничество между соседними странами, как правило, имеет очень тесную историю. Региональное сотрудничество является одним из наиболее эффективных методов экономической интеграции. Взаимные экономические и торговые отношения могут позволить странам-участницам решить общие проблемы и добиться взаимовыгодного сотрудничества.
 

За восемь месяцев в страны "Пояса и пути" провинцией Ганьсу было экспортировано репчатого лука на сумму около $3,79 млн

19.09.2021, 11:24 24814
За восемь месяцев в страны "Пояса и пути" провинцией Ганьсу было экспортировано репчатого лука на сумму около $3,79 млн
ЦЗЮЦЮАНЬ. 17 СЕНТЯБРЯ - За восемь месяцев этого года провинцией Ганьсу было экспортировано репчатого лука на сумму 24,388 млн юаней (около $3,79 млн) в страны вдоль "Пояса и пути", что на 30,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

14 сентября во Вьетнам были отправлены 80 тонн свежего репчатого лука из города Цзюцюаня (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай). Всего за первые восемь месяцев этого года провинцией Ганьсу было экспортировано репчатого лука на сумму 24,388 млн юаней (около 3,79 млн долларов США) в страны вдоль "Пояса и пути", что на 30,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщает Информационная компания Урумчи. 

 
По информации агентства, "в последние годы Цзюцюань стал местом выращивания более 20 лучших в мире сортов репчатого лука, что заложило прочную основу для создания крупного бренда "лук Ганьсу". 

Площадь посадки репчатого лука в Ганьсу в течение многих лет поддерживается на уровне около 250 тыс. му (около 16,667 тыс. гектаров). Провинция в поставках лука ориентируется не только на внутренний рынок, но и на внешний и экспортирует этот полезный овощ в Японию, Южную Корею, Юго-Восточную Азию и другие страны и регионы мира", - об этом сообщил сайт "Хуаньцюван" со ссылкой на данные таможни города Ланьчжоу (административный центр провинции Ганьсу).
 
Город Цзюцюань - крупнейшая в Китае база выращивания, переработки и экспорта репчатого лука, а также центр распределения свежего и сублимированного лука на территории коридора Хэси (цепь узких впадин между горами Наньшань и Бэйшань). Из-за долгого пребывания на солнце и большой разницы температур днем и ночью репчатый лук Цзюцюаня имеет высокое содержание серы и насыщенный пряный вкус.
 

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