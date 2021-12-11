Восточно-Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров расширяет зарубежные связи

ПЕКИН. 25 ОКТЯБРЯ - Вторая Глобальная конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому транспорту прошла в Пекине с 14 по 16 октября, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Обладая выдающимися достижениями в области транспортной инфраструктуры, Китай работает над дальнейшим использованием своего транспортного потенциала для содействия устойчивому развитию", - сообщает Информационная компания Урумчи.

Рассмотрим, как транспорт, который можно охарактеризовать пятью словами: всеобъемлющий, удобный, чистый, умный и надежный, способствует устойчивому экономическому и социальному развитию в стране.

Всеобъемлющий

Почти каждый, кто приезжает в Китай, остается под впечатлением от его огромной и взаимосвязанной транспортной системы, охватывающей все: от высокоскоростных поездов до автоматизированных портов, которые позволяют пассажирам и товарам перемещаться по всей стране.

К концу 2020 года общая протяженность высокоскоростных железных дорог в Китае превысила 38 000 километров, что составляет более двух третей от общемирового показателя, свидетельствуют официальные данные.

Система высокоскоростных железных дорог Китая охватывает более 95% городов-миллионников. Скоростные автомагистрали обслуживают более 98% с населением более 200 000 человек, в то время как 92% городов окружного уровня имеют доступ к гражданским аэропортам.

Ранее в этом году в КНР был обнародован план по созданию к 2035 году современной, высококачественной и всеобъемлющей национальной транспортной сети, обеспечивающей более высокоуровневую внутреннюю и международную связь, многоканальный доступ к крупным городам и эффективный охват узлов на уровне уездов.

Удобный

Хочешь разбогатеть, сначала построй дорогу", - гласит популярная китайская поговорка, подчеркивающая роль транспорта в развитии местной экономики и улучшении условий жизни людей.

Официальные данные показывают, что за период с 2012 года в Китае было построено или отремонтировано 2,36 млн километров сельских дорог, при этом общая длина сельских дорог достигла 4,38 млн километров, что составляет 84,3% от общей протяженности автодорог страны.

К 2020 году в Китае насчитывался 241 сертифицированный аэропорт, что на 58 больше, чем в 2012 году. Почти половина новых аэропортов была расположена в районах, избавившихся от бедности, при этом авиауслуги охватывали 82,6% населения, проживающего в вышеупомянутых районах.

С улучшением транспортной инфраструктуры людям в сельских и отдаленных районах стало намного легче путешествовать и заниматься бизнесом. Например, с введением в эксплуатацию в июне этого года железной дороги Лхаса-Ньингчи, у жителей юго-восточного Тибета впервые в истории появился доступ к железнодорожным услугам.

Чистый

В последние годы в транспортном секторе Китая наблюдаются "зеленые" преобразования на фоне стремления страны к устойчивому росту и повышения осведомленности общественности о важности охраны окружающей среды.

На сегодняшний день уровень электрификации железных дорог страны достиг 74,9%. Ежегодное потребление нефти железнодорожной системой Китая сократилось с пиковых 5,83 млн тонн в 1985 году до 2,31 млн тонн в настоящее время.

Повсеместное внедрение транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) в Китае - крупнейшем в мире автомобильном рынке, привело к "зеленому сдвигу" в мировом транспорте. В период с января по сентябрь продажи NEV в Китае составили около 2,16 млн единиц, что на 190% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В стране также был обнародован план действий по продвижению экологически чистого и низкоуглеродистого образа жизни, который стимулирует общественность уделять приоритетное внимание экологичным способам передвижения: пешим прогулкам, езде на велосипеде или использованию общественного транспорта.

Умный

Передовые технологии, такие как 5G, большие данные и искусственный интеллект, придают новый импульс транспортной отрасли Китая.

В новом районе Шанхая Линьган открылась 8,5-километровая интеллектуальная линия общественного транспорта. Чтобы воспользоваться интеллектуальными беспилотными автобусами, которые курсируют по часовой стрелке в течение примерно 30 минут, нужно лишь скачать мобильное приложение.

По данным Пекинского инновационного центра интеллектуальной мобильности, по состоянию на конец сентября в Пекине для испытаний беспилотных транспортных средств было открыто 278 дорог протяженностью более 1027 километров.

К 2025 году в стране будет создана базовая экосистема для беспилотных транспортных средств китайского стандарта, направленная на достижение масштабного производства беспилотных автомобилей с условной автоматизацией, говорится в документе, опубликованном в прошлом году.

Надежный

Китай прилагает постоянные усилия по усилению управления безопасностью и реагированию на чрезвычайные ситуации, чтобы обеспечить безопасную доставку пассажиров в пункты назначения.

За период с 2012 года в стране не произошло ни одной крупной железнодорожной аварии, а число погибших в результате железнодорожных ЧП в 2019 году сократилось на 46,1% по сравнению с 2012 годом, говорится в Белой книге под названием "Устойчивое развитие транспорта в Китае".

В вышеупомянутом документе говорится, что в сфере гражданской авиации страны был установлен новый рекорд безопасности полетов - почти 81 млн часов непрерывных безопасных полетов за 112 месяцев.

После начала пандемии COVID-19 в Китае было принято множество мер, включая открытие быстрых почтовых каналов, чтобы остановить распространение вируса через транспорт и обеспечить наличие предметов экстренной и повседневной необходимости, что является решительной поддержкой в борьбе с пандемией.