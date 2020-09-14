Казахстанец разработал английский веб-сайт "Invest in Hainan"

Хайнань. 13 сентября. Kazakhstan Today - Казахстанец Руслан Туленов является руководителем отдела пропаганды и агитации управления международного экономического развития провинции Хайнань, помимо основной работы по сопровождению иностранных инвесторов и оказания услуг, он посредством различных социальных платформ продвигает и популяризирует остров Хайнань, передает Kazakhstan Today.

27 июля Руслан получил приглашение принять участие в Китайской международной ярмарке торговли услугами - 2020 (CIFTIS) в Пекине и записать небольшой рекламный ролик о новых возможностях развития Хайнаня, а также рассказать свою историю успеха. "Моя история" - это история охотника за мечтой. Она началась в 2009 году, когда Руслану было еще неполных 17 лет, в то время он жил в Атырау, в городе, который расположен вблизи самого крупного континентального водоема - Каспийского моря. Но в мечтах Руслана всегда была идея жить у побережья большой воды. В том же году, Руслан впервые отправился за "китайской мечтой" на автобусе до Урумчи и затем, исколесив весь Китай, добрался до заветной цели - острова Хайнань. Там он с нуля начал изучение китайского языка, и вот 11 лет спустя он уже участвует в китайском проморолике в рамках CIFTIS-2020 в Пекине, на котором представляет провинцию Хайнань. Руслану нравится китайская пословица: "На руке, дарящей розы, остается их аромат". По его мнению, служение и самоотдача являются синонимами, "Служи другим, добьешься успеха", - сообщает Информационная компания Урумчи.

В августе 2019 года Руслан начал работать в управлении международного экономического развития провинции Хайнань, его основная функция - связь с глобальными поставщиками товаров и услуг, а также распространение официальной, актуальной информации о нововведениях и возможностях инвестирования в Хайнань. С 1 июля по 18 августа 2020 года объем продаж четырех магазинов беспошлинной торговли на Хайнане превысил 5 миллиардов юаней, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,5 раза, а среднесуточные продажи превысили 100 миллионов юаней. Руслан сразу же перевел эту информацию на английский и русский языки и отправил иностранным бизнесменам в смежных областях через социальные платформы.

1 июня 2020 года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Государственный совет опубликовали "Общий план строительства порта свободной торговли Хайнань". Руслан со своими коллегами принялись за перевод документа, потом текст был отправлен бизнесменам и несмотря на позднее время, Руслан получил массовые отклики от зарубежных партнеров по поводу новой политики Китая по ведению бизнеса на Хайнане. Благодаря усилиям Руслана и его коллег, на горячую линию глобальной инвестиционной службы порта свободной торговли Хайнаня поступило более 4000 обращений за консультацией более чем из 20 стран и регионов.

Руслан также разработал логотип управления международного экономического развития провинции Хайнань и создал английский веб-сайт Invest in Hainan.

История успеха Руслана служит доказательством упорства и желания служить любимому делу. Непоколебимое служение принципу: "Служи другим, добьешься успеха" - позволило Руслану реализовать его "китайскую мечту" во имя глобального сотрудничества и, в частности, укрепления деловых связей между Китаем и Казахстаном. Руслан также обладатель редкой в Китае группы крови с отрицательным резус-фактором, которую в Поднебесной именуют "кровью панды". После поступления в 2009 году в университет Руслан в общей сложности сдал более 6000 миллилитров крови, что превышает общий объем крови взрослого человека. Добрый и бескорыстный посыл Руслана был оценен, и его также называют "посланцем казахстанско-китайской дружбы", - сообщили в информационной компании "Урумчи".

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