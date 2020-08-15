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В Синьцзяне за 10 лет выработали 260 млрд кВт-ч экологически чистой электроэнергии

14.08.2020, 16:14 5239
В Синьцзяне за 10 лет выработали 260 млрд кВт-ч экологически чистой электроэнергии
Урумчи. 14 августа. Kazakhstan Today - За период с 2010 года в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Северо-Западный Китай) было выработано 260 млрд кВт-ч экологически чистой электроэнергии, передает Kazakhstan Today.
 

Из общего объема электроэнергии, вырабатываемой за счет экологически чистых источников энергии, таких как ветер и солнце, более 180 млрд кВт-ч потреблялось в СУАР, а около 80 млрд кВт-ч поставлялось за пределы района", - сообщили в Синьцзянском филиале Китайской национальной корпорации электросети State Grid.

 

Чистая электроэнергия позволила сократить использование угля на 83,2 млн тонн и уменьшить выбросы двуокиси углерода и двуокиси серы на 225 млн тонн и 700 тыс тонн соответственно", - рассказывает Го Сяолуна из Синьцзянского филиала State Grid. 

 
На сегодняшний день установленная мощность электростанций с использованием "зеленых" источников энергии в Синьцзяне превысила 30 млн кВт. Чистая электроэнергия поставлялась в 19 административных единиц провинциального уровня по четырем каналам.
 

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