В порту свободной торговли Хайнань запущен 121 проект на 28,1 млрд юаней

Хайнань. 18 июля. Kazakhstan Today - В провинции Хайнань 13 июля прошла церемония открытия второго этапа строительства порта свободной торговли Хайнань, а также был запущен 121 проект с общим объемом инвестиций 28,1 млрд юаней, передает Kazakhstan Today.





Эти проекты включают в себя сферы услуг, обеспечения, торговли и инвестиций, которые будут способствовать становлению Хайнаня как международного туристического центра, а также помогут развитию отдельных отраслей", -отметил губернатор Хайнаня Шэнь Сяомин.

По информации генерального директора судоходной компании "Хайнань Ганхан" Линь Цзянь, "одним из самых важных проектов стала набережная Сяочань порта Янпу. В первой половине этого года, несмотря на вспышку коронавируса, пропускная способность в порту Янпу увеличилась на более 60% в годовом исчислении, а объем внешней торговли увеличился на 652% по сравнению с тем же периодом прошлого года".

Компания "Хайнань Ганхан" прилагает все усилия для продвижения строительства новых сухопутного и морского проходов на Западе Китая и регионального международного порта для перевозки контейнеров. С мая 2019 года компания COSCO Shipping Group отправила в Янпу 43 контейнеровоза общим объемом 860 000 тонн в год, открыв 3 внутренних, 6 зарубежных и 3 группы внутренних и зарубежных маршрутов контейнерных перевозок на одном и том же судне. В центре порта Янпу, охватывающем прибрежные зоны Китая и соединяющие Сянган и Юго-Восточную Азию, уже началось строительство сети морских перевозок. Во второй половине этого года компания продолжит содействовать развертыванию океанских маршрутов из Янпу в Австралию, Новую Зеландию, Индию, Пакистан и другие страны", - отметил Линь Цзянь.

После того как 1 июня был опубликован "Общий план строительства порта свободной торговли Хайнань", в том же месяце количество новых участников рынка в провинции увеличилось на 52,33% в годовом исчислении, а общее количество участников рынка превысило 1 млн. По словам журналистов, за последние два года Хайнань запустил в общей сложности 1018 проектов общим объемом инвестиций 512,2 млрд юаней", - сообщил Шэнь Сяомин.

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