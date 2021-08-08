143 китайские компании вошли в список Fortune Global 500

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ПЕКИН. 6 АВГУСТА - На фоне стабильного экономического развития и здорового роста бизнеса в стране в 2021 году еще большее количество китайских компаний вошло в список 500 крупнейших компаний мира (Fortune Global 500), сообщают СМИ.

В этом году в список Global 500 вошли в общей сложности 143 китайские компании, второй год подряд опережая Соединенные Штаты по данному показателю", - говорится в исследовании Информационной компании Урумчи.

По информации издания, Китай впервые опередил США в 2020 году, когда 133 китайские компании вошли в список Fortune Global 500. Государственная электросетевая компания Китая (SGCC) в этом году заняла второе место, уступая только американскому гиганту розничной торговли Walmart. Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec заняли четвертое и пятое места, соответственно.

Высокие показатели указывают на то, что Китай сохранил устойчивый экономический рост и его бизнес неуклонно растет", - отметил эксперт по экономике из финансово-экономического и политико-юридического университета "Чжуннань" Пань Хэлинь.

В список новых лидирующих фирм текущего года вошло большее количество частных компаний, а также компаний, специализирующихся в сферах Интернета, медицины и обрабатывающей промышленности. Это свидетельствует о том, что оптимизация экономической структуры в Китае продвигается по направлению к благоприятному циклу и были предприняты серьезные шаги для высококачественного развития страны", - заключил Пань Хэлинь.

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