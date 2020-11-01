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В третьем квартале 2020 года отмечен значительный рост экономики Уханя

30.10.2020 4888
В третьем квартале 2020 года отмечен значительный рост экономики Уханя
Ухань. 30 октября. Kazakhstan Today - Экономика административного центра центральной китайской провинции Хубэй города Уханя, серьезно пострадавшего от эпидемии COVID-19, продолжила восстановление в третьем квартале 2020 года, передает Kazakhstan Today.
 
В июне - сентябре этого года в городе был отмечен положительный рост ряда экономических показателей, в том числе стоимость валовой продукции в строительном секторе увеличилась на 12,9%.
 
За этот отрезок времени общая стоимость валовой продукции сельского и лесного хозяйств, а также животноводства и рыболовства увеличилась на 8,6% в годовом исчислении, в то время как инвестиции в основные фонды росли три месяца подряд.
 
При этом за первые девять месяцев этого года в городских районах Уханя было создано 168 тыс. новых рабочих мест, а вложения в здравоохранение и социальную сферу выросли на 27,4% в годовом исчислении, индекс потребительских цен (CPI) увеличился на 3,5%.
 

В январе - сентябре ВРП Уханя упал в сопоставимых ценах на 10,4% в годовом исчислении, а в первой половине года городской ВРП упал на 19,5%", - заявил заместитель главы городского статистического управления Цзян Юй.

 

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