Урумчи. 19 июля. Kazakhstan Today - В связи со вспышкой инфекции в Синьцзян отправлен 21 специалист ПЦР-лабораторий из Уханя, передает Kazakhstan Today.

18 июля в 08.30 из трёх больниц города Уханя 21 специалист по проведению ПЦР-анализа вылетел в город Урумчи для оказания содействия местным властям в проведении тестирования. По состоянию на 12.00 17 июля в Урумчи 6 новых подтвержденных случаев COVID-19. Комитеты по здравоохранению и гигиене провинции Хубэй и города Уханя организовали бригаду специалистов больницы "Цзиньиньтань", Пульмонологической больницы и 1-й городской больницы по 10, 5 и 6 специалистов, соответственно. Бригада специалистов 18 июля вылетела в Синьцзян. Бригаду возглавил руководитель отделения лабораторных исследований больницы "Цзиньиньтань" Сян Цзе. Он рассказал, что отбирались лучшие специалисты, имевшие опыт работы по выделению РНК-вируса во время вспышки в Ухане, среди них заместитель руководителя отделения, лаборант, главный специалист и др. Сян Цзе выразил уверенность, что бригада сможет достойно представить Ухань и помочь местным специалистам в проведении анализов", - сообщили агентству в Информационной компании Урумчи.

По информации компании, "три больницы также привезли с собой для местных лечебных учреждений аппарат выделения нуклеиновой кислоты вируса, ПЦР-анализатор, дезактиватор и другие измерительные приборы, реагенты и расходные материалы".

Государственный комитет по здравоохранению и гигиене дал указания - принято твёрдое решение победить в настоящей битве с вирусом в Урумчи", - отметили специалисты медбригады.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства