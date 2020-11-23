В Шанхае отмечают 30-летие района Пудун: от заброшенного пригорода до центрального района

Шанхай. 22 ноября. Kazakhstan Today - В этом году исполняется 30 лет с момента открытия и начала развития района Пудун в Шанхае, после проведения 18-го Всекитайского съезда ЦК КПК, район Пудун первым ввел институциональную открытость на высоком уровне, сообщают китайские СМИ, передает Kazakhstan Today.

30 лет назад Пудун был ничем непримечательным загородным районом с деревнями и полями. Шанхай создает международный экономический, финансовый, торговый, транспортный и научно-инновационный центр, район Пудун является ключевым в Шанхае, выполняющим все вышеупомянутые функции. В 2019 году ВВП Пудуна достиг 1273,4 млрд юаней, что на 211 раз больше по сравнению с показателем 30 лет назад. ВВП на душу населения составил 33 тыс. 200 американских долларов, сообщает информационная компания Урумчи.

За 30 лет район Пудун привлек зарубежные инвестиции в объеме 102,95 млрд США, объединил 36 тыс. 200 предприятий на иностранном капитале из 170 стран и районов мира, 350 региональных штаб-квартир транснациональных компаний, а 346 из 500 крупнейших предприятий мира имеют инвестиционные проекты в районе Пудун", - сообщает Информационная компания Урумчи.

В 2013 году в Китае была создана первая экспериментальная зона свободной торговли. Строительство экспериментальной зоны свободной торговли является стратегической мерой Центрального комитета КПК по открытости и реформированию в новую эпоху с ключевой ролью генерального секретаря Си Цзиньпина.

Стоит отметить, что новой особенностью этого раунда открытости является институциональные инновации, использование высоких стандартов и уровня для изучения и создания институциональных рамок, которые соответствуют существующим правилам в области международных инвестиций и торговли.

От негативного списка для иностранных инвестиций до системы "единого окна" (примечание: коммерсанты могут подавать необходимые документы, связанные с экспортом/импортом или транспортировкой, правительственным структурам через "единое окно") 328 институциональных инноваций были введены в районе Пудун и распространены по всей стране.

20 августа 2019 года официально начал свою работу новый район Линьган экспериментальной зоны свободной торговли в Шанхае, прикладываются усилия для создания района с экономическими функциями, который будет обладать международным влиянием и конкурентоспособностью.

В районе Пудун особое внимание привлекает скорость утверждения лицензий. На строительство завода Tesla в Шанхае и введение его в эксплуатацию понадобилось всего лишь полгода.

В этом году за 76 дней открылся флагманский магазин Sam's Club в зоне свободной торговли "Вайгоцяо" на северо-востоке района Пудун.

Бывший успех района Пудун в полной мере отражает мировую ценность китайской концепции и проекта на пути к модернизации. Значение будущего окна Пудун отнюдь не заключается в скорости или объеме развития, а в способности представлять сильную жизненную силу социализма с китайской спецификой", - заметил секретарь горкома Шанхая Ли Цян.

На протяжении 30 лет развития и открытости район Пудун не забывал о самом главном - заботе о народе.

Пудун всегда практиковал идеологию развития с центральной ролью народа, придерживался идеи о том, что при "финансовом росте необходимо улучшать благосостояние народа", прикладывал усилия для создания высококачественной жизни, а также стремился к строительству модели управления мегаполисами в Китае", - сказал заместитель секретаря правительства города Шанхая, директор нового района Пудун Хан Инвэй.

Место проведения ЭКСПО-2010 в зоне свободной торговли в Шанхае стало "городским оазисом". Культурный парк ЭКСПО-2010 с площадью в 188 гектаров станет новой привлекательной достопримечательностью в районе Пудун.

В прибрежных зонах района Пудун старые пристани и склады превращаются в творческие пространства, где разными цветами выделены велосипедные трассы, беговые и пешеходные дорожки, а также зеленые пояса. В Центре управления городскими операциями района Пудун интеллектуальная система "городского мозга" не только защищает безопасность 24 часа, но и предоставляет жителям района более детальное интеллектуальное управление.

С новой миссией Пудун отправляется в новый путь", - рассказали в компании.

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