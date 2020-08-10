Пекин. 8 августа. Kazakhstan Today - Последний, 55-й спутник китайской навигационной системы "Бэйдоу" начал работу в сети после завершения испытаний на орбите и оценки сетевого доступа, передает Kazakhstan Today.

Последний спутник, запущенный 23 июня текущего года с космодрома Сичан, предназначен для работы на геостационарной околоземной орбите (ГОО). Он стал последним из системы BDS-3 (Бэйдоу-3), которая с декабря 2018 года предоставляет базовые навигационные услуги странам и регионам вдоль "Пояса и пути", а также другим странам мира", - сообщила Канцелярия по управлению спутниковой навигационной системой КНР.

Спутник предоставит пользователям услуги по позиционированию, навигации и синхронизации времени. Аппарат был разработан Китайской академией космических технологий при Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий", - рассказали в канцелярии.

Название "Бэйдоу" в переводе означает "Северный ковш" - это китайское название созвездия Большая Медведица. Китайская система стала четвертой в мире после американской GPS, российской ГЛОНАСС и европейской Galileo.

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