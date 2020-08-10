99,1% предприятий с иностранным капиталом намерены продолжить инвестиции в китайскую экономику

Пекин. 9 августа. Kazakhstan Today - 99,1% предприятий с иностранным капиталом заявили, что будут продолжать инвестировать в китайскую экономику и работать на территории страны, передает Kazakhstan Today.

Согласно опросу, проведённому министерством, 99,1% предприятий с иностранным капиталом намерены продолжать инвестировать в китайскую экономику и работать на территории страны. Это в первую очередь связано с недавним вступлением в силу Закона об иностранных инвестициях, а также других нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность предприятий с иностранным капиталом", - сообщил представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

С начала этого года улучшились условия для ведения бизнеса и инвестирования. В первом полугодии текущего года фактическое использование иностранного капитала в стране составило 472,18 млрд юаней, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3%. Во втором квартале этот показатель вырос на 8,4% в годовом исчислении. Также наблюдается позитивная тенденция в отношении степени доверия к иностранным инвестициям", - отметил Гао Фэн.

На следующем этапе оптимизации законодательства Министерство коммерции КНР представит новые меры по стабилизации потоков иностранных инвестиций, основанные на реализации различных концепций, принятых ранее, а также продолжит курс на предоставление предприятиям, финансируемым из иностранных источников, более качественных услуг и создание более надёжных условий ведения бизнеса в рамках международных норм.

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