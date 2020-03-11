"Кровь панды" казахстанца Руслана спасает жизни на Хайнане

Урумчи. 26 февраля. Kazakhstan Today - 20 февраля гематологическое отделение Народной больницы провинции Хайнань через СМИ обратилось к жителям с просьбой стать донорами крови в рамках противоэпидемических мер, принимаемых местным правительством в борьбе с пневмонией нового типа коронавируса, передает Kazakhstan Today.

После того как казахстанец Руслан, работающий на острове Хайнань, увидел данное сообщение, он сразу же связался с Центром крови и в выходной день сдал 400 миллилитров редкой для Китая первой группы крови с отрицательным резус-фактором, также именуемой "кровью панды".

Впервые Руслан стал донором крови, когда начал учиться в Хайнаньском университете. По настоящее время на безвозмездной основе молодой казахстанец пожертвовал около 6000 миллилитров крови, что превышает общий объем крови взрослого человека.

Стоит отметить, что доброту молодого казахстанца оценил председатель КНР в 2013 году в рамках визита в Казахстан, выступая с инициативой "Экономический пояс Шёлкового пути" в стенах "Назарбаев Университета", Си Цзиньпин назвал Руслана "послом китайско-казахстанской дружбы".

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