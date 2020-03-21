Синьцзян принял ряд мер для увеличения занятости

Урумчи. 20 марта. Kazakhstan Today - Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай) принял ряд мер, направленных на увеличение занятости в регионе, передает Kazakhstan Today.

Правительство автономного района увеличило размер кредитов для предпринимателей и предложило субсидии компаниям, которые организовывали профессиональную онлайн- или оффлайн-подготовку для работников во время вспышки новой коронавирусной инфекции, сообщает Информационная компания города Урумчи.

Региональные власти также снизили лимит кредитования для малых и микропредприятий и предоставили субсидии выпускникам вузов и лицам, которые испытывают трудности с поиском работы.

Правительство СУАР также помогает жителям найти работу, предлагая различную информацию о вакансиях в регионе.

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