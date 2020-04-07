Советы казахстанцам по профилактике коронавируса от докторов китайской традиционной медицины

Во-первых, защитите селезенку и желудок. Методы защиты селезенки и желудка:
- Соблюдайте диету, избегайте переедания жирной и острой еды.
- Избегайте употребления холодных напитков и холодной пищи.
- Употребляйте такие продукты как, зерна (красная фасоль, маш, белая фасоль, чечевица и т. д.).
- Ииспользуйте специи на кухне, такие как травяные фрукты, кардамон, гвоздика, ароматные благовония и т.д. Часто проветривайте помещение, не допускайте сырость.
Во-вторых, повысьте иммунитет:
- Замочите ноги. Вы можете использовать имбирь или черный перец в кипяченой воде, что поможет согреть сосуды и улучшить кровоснабжение.
- Обращайте внимание на отдых. Не ложитесь спать поздно, снижайте потери тела.
- Уменьшите прогулку на улице, рекомендуется быть дома.
В-третьих. Общие травы, широко используемые в Казахстане для предотвращения новой коронавирусной пневмонии:
1. Травы для повышения иммунитета:
30 грамм одуванчика, 30 грамм портулака огородного, 15 грамм мяты, 15 грамм форзиции, 30 грамм листьев шелковицы, 10 грамм рябчика, 15 грамм котовника (непета), 10 грамм хризантемы, пить в виде чая.
2. Часто употреблять теплую кипяченую воду
В-четвертых. Антиэпидемический опыт Китая полностью доказал, что традиционная медицина в Китае оказывает решающее влияние на профилактику и лечение новой коронавирусной пневмонии. Западная медицина имеет высокую стоимость и новые побочные эффекты при лечении новой коронавирусной пневмонии и может сочетаться с традиционной китайской медициной и западной медициной для борьбы с эпидемией. Желаю Казахстанцам, как можно скорее победить эпидемию и вернуться к нормальной жизни.
Международный Казахстанско-Китайский "Научно-исследовательский институт Китайский медицины"
Профессор - Чу Джун Хуа (CHUJUNHUA)
Профессор - Чу Джун Хуа (CHUJUNHUA)
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