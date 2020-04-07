Советы казахстанцам по профилактике коронавируса от докторов китайской традиционной медицины

Алматы. 6 апреля. Kazakhstan Today - По мере того, как во всем мире усиливается пневмония Коронавируса, сейчас самое важное для всех - это здоровье, свое и близких. Нам дают советы чаще мыть руки, не собираться и не гулять. Итак, помимо этого, какие еще методы мы можем использовать, чтобы противостоять нападению чужого зла?

Во-первых, защитите селезенку и желудок. Методы защиты селезенки и желудка:

Соблюдайте диету, избегайте переедания жирной и острой еды. Избегайте употребления холодных напитков и холодной пищи. Употребляйте такие продукты как, зерна (красная фасоль, маш, белая фасоль, чечевица и т. д.). Ииспользуйте специи на кухне, такие как травяные фрукты, кардамон, гвоздика, ароматные благовония и т.д. Часто проветривайте помещение, не допускайте сырость.

Во-вторых, повысьте иммунитет:

Замочите ноги. Вы можете использовать имбирь или черный перец в кипяченой воде, что поможет согреть сосуды и улучшить кровоснабжение. Обращайте внимание на отдых. Не ложитесь спать поздно, снижайте потери тела. Уменьшите прогулку на улице, рекомендуется быть дома.

В-третьих. Общие травы, широко используемые в Казахстане для предотвращения новой коронавирусной пневмонии:

1. Травы для повышения иммунитета:

30 грамм одуванчика, 30 грамм портулака огородного, 15 грамм мяты, 15 грамм форзиции, 30 грамм листьев шелковицы, 10 грамм рябчика, 15 грамм котовника (непета), 10 грамм хризантемы, пить в виде чая.

2. Часто употреблять теплую кипяченую воду

В-четвертых. Антиэпидемический опыт Китая полностью доказал, что традиционная медицина в Китае оказывает решающее влияние на профилактику и лечение новой коронавирусной пневмонии. Западная медицина имеет высокую стоимость и новые побочные эффекты при лечении новой коронавирусной пневмонии и может сочетаться с традиционной китайской медициной и западной медициной для борьбы с эпидемией. Желаю Казахстанцам, как можно скорее победить эпидемию и вернуться к нормальной жизни.

Международный Казахстанско-Китайский "Научно-исследовательский институт Китайский медицины"

Профессор - Чу Джун Хуа (CHUJUNHUA)





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