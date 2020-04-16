Следует незамедлительно ликвидировать расистские высказывания и действия в условиях пандемии COVID-19

Урумчи. 15 апреля. Kazakhstan Today - Ситуация с распространяющейся по всему миру эпидемией COVID-19 оказалась чрезвычайно критичной, и именно сейчас наступил ключевой момент для испытания того, сможет ли человечество сплотиться для совместной победы над новым коронавирусом. Международное сообщество повсеместно осознает, что единство всех народов является предпосылкой общей победы, тем не менее отдельные представители общественности с глубоко укоренившимися в своих сердцах расистскими представлениями продолжают посылать негативную энергию в ходе мировой борьбы с эпидемией, передает Kazakhstan Today.

К примеру, 4 апреля во время прямой трансляции траурного мероприятия, проходившего на пляже Ханькоуцзян у берега реки Янцзы, комментатор французского телеканала BFM выступил с неуважительной речью в отношении людей, погибших во время эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Этот поступок продемонстрировал отвратительное отношение и подвергся критике общественности. Как отметили интернет-пользователи, это вовсе не "неуместные" замечания, а расистские высказывания. Хотя задействованное лицо и соответствующий телеканал публично принесли свои извинения, однако невозможно закрыть глаза на причиненный этими высказываниями вред, сообщает Информационная компания города Урумчи.

Всевозможные нелепые мнения и рассуждения, высказанные некоторыми западными деятелями с момента вспышки пандемии COVID-19, во всей наготе раскрыли их расистское мышление. Они пытались прикреплять расовые ярлыки вирусу и эпидемии, утверждая, что эпидемия COVID-19 была "болезнью желтой расы" и "коронавирус нового типа поражает только азиатскую иммунную систему". Переплетение гордости и предубеждения, а также смешение невежества и высокомерия разжигают расизм и ксенофобию, которые, несомненно, являются "социальными недугами" международного сообщества.

Противостояние прикреплению на вирусы региональных, национальных и этнических ярлыков является основным направлением достижения консенсуса и справедливости, которых международному сообществу следует строго придерживаться. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) неоднократно подчеркивала, что вирус не имеет границ и не проводит различий между расами, цветом кожи и богатством. "Самый большой враг, с которым мы сталкиваемся, - это не сам вирус, а стигматизация, ведущая к оппозиции", - подчеркнул генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Генсекретарь ООН также неоднократно призывал страны избегать дискриминации в отношении конкретных рас и нарушений прав человека из-за новой эпидемии COVID-19, а также не допускать того, чтобы невинные люди становились жертвами. Некоторые западные политики и СМИ предпочитают оставаться глухими к этим призывам, попирают основы цивилизации, создают расовые конфликты, ведут себя крайне безответственно и аморально. Международное сообщество должно быть бдительным, сурово осуждать и решительно противостоять подобным словам и поступкам.

Уроки истории ясно демонстрируют, что расизм и ксенофобия, возникшие в ходе вспышки эпидемии, не только не помогут в решении проблем, но и создадут более серьезные конфликты. Расистские предрассудки способны лишь вызывать отчужденность и причинить вред, а расистские речи породить противоречия и конфликты. Нельзя допустить повторения бед и несчастий в истории человечества. Следует оставаться бдительным к тому, что лишение доброго имени и запланированное систематическое очернение в ходе вспышки эпидемии приводят к распространению психологической травли, дискриминации и даже насилию, направленному на людей китайского и азиатского происхождения. Подобного рода действия, пытающиеся повернуть колесо истории вспять, чрезвычайно опасны и абсолютно неприемлемы.

Перед лицом эпидемии дальновидные деятели разных стран неоднократно призывали к единству и сотрудничеству, выступали против дискриминации и разделения, выражали приверженность к доброте и справедливости.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан четко заявил: "Я убежден, что каждый, кто связывает вирус с определенной расой, будет глубоко сожалеть, никто не желает видеть этого, мы должны объединиться и сотрудничать".

Специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости Тендаи Ачуме справедливо отметила, что замена COVID-19 другими названиями нового вида коронавируса со скрытыми мотивами является безответственной, а политика, провоцирующая страх и дискриминацию, не только бесполезна для борьбы с эпидемией, но и может привести к абсолютно противоположным результатам. "Как историк и антрополог, я считаю, что один из лучших способов глубже понять общество и его цивилизацию - наблюдать за его отношением к трудностям", - это высказывание Алана Макфарлейна, члена Британской академии и профессора социальной антропологии Кембриджского университета, заставило людей глубоко задуматься.

Серьезное инфекционное заболевание является всеобщим врагом"; "вирус не признает государственных границ. Вспышка инфекции, с которой мы боремся, - это наш общий враг"; "в такой момент международному сообществу необходимо укреплять веру в собственные силы, проявлять единство и работать сообща, чтобы дать коллективный отпор. Мы должны всесторонне активизировать международное сотрудничество и обеспечить большую согласованность, чтобы человечество как единое целое могло одержать победу в битве с таким серьезным инфекционным заболеванием". Предложения, изложенные председателем КНР Си Цзиньпином на чрезвычайном саммите лидеров G20 по COVID-19, глубоко отложились в сознании участников саммита и способствовали направлению международного консенсуса в совместные действия. Необходимо объективно понять, что в этой войне между человечеством и вирусом, никто не останется по-настоящему неуязвимым, следует пресекать любые провокационные действия в отношении справедливости.

В глобальной противоэпидемической борьбе каждый человек и каждая отдельная страна несет свою ответственность. Эпидемическая ситуация испытывает на прочность человеческую цивилизацию. Цивилизованное общество имеет свои предельные границы, поэтому ликвидация расистских высказываний и действий остается крайне важной в условиях вспышки COVID-19.

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