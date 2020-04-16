Следует незамедлительно ликвидировать расистские высказывания и действия в условиях пандемии COVID-19

К примеру, 4 апреля во время прямой трансляции траурного мероприятия, проходившего на пляже Ханькоуцзян у берега реки Янцзы, комментатор французского телеканала BFM выступил с неуважительной речью в отношении людей, погибших во время эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Этот поступок продемонстрировал отвратительное отношение и подвергся критике общественности. Как отметили интернет-пользователи, это вовсе не "неуместные" замечания, а расистские высказывания. Хотя задействованное лицо и соответствующий телеканал публично принесли свои извинения, однако невозможно закрыть глаза на причиненный этими высказываниями вред, сообщает Информационная компания города Урумчи.
Всевозможные нелепые мнения и рассуждения, высказанные некоторыми западными деятелями с момента вспышки пандемии COVID-19, во всей наготе раскрыли их расистское мышление. Они пытались прикреплять расовые ярлыки вирусу и эпидемии, утверждая, что эпидемия COVID-19 была "болезнью желтой расы" и "коронавирус нового типа поражает только азиатскую иммунную систему". Переплетение гордости и предубеждения, а также смешение невежества и высокомерия разжигают расизм и ксенофобию, которые, несомненно, являются "социальными недугами" международного сообщества.
Противостояние прикреплению на вирусы региональных, национальных и этнических ярлыков является основным направлением достижения консенсуса и справедливости, которых международному сообществу следует строго придерживаться. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) неоднократно подчеркивала, что вирус не имеет границ и не проводит различий между расами, цветом кожи и богатством. "Самый большой враг, с которым мы сталкиваемся, - это не сам вирус, а стигматизация, ведущая к оппозиции", - подчеркнул генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Генсекретарь ООН также неоднократно призывал страны избегать дискриминации в отношении конкретных рас и нарушений прав человека из-за новой эпидемии COVID-19, а также не допускать того, чтобы невинные люди становились жертвами. Некоторые западные политики и СМИ предпочитают оставаться глухими к этим призывам, попирают основы цивилизации, создают расовые конфликты, ведут себя крайне безответственно и аморально. Международное сообщество должно быть бдительным, сурово осуждать и решительно противостоять подобным словам и поступкам.
Уроки истории ясно демонстрируют, что расизм и ксенофобия, возникшие в ходе вспышки эпидемии, не только не помогут в решении проблем, но и создадут более серьезные конфликты. Расистские предрассудки способны лишь вызывать отчужденность и причинить вред, а расистские речи породить противоречия и конфликты. Нельзя допустить повторения бед и несчастий в истории человечества. Следует оставаться бдительным к тому, что лишение доброго имени и запланированное систематическое очернение в ходе вспышки эпидемии приводят к распространению психологической травли, дискриминации и даже насилию, направленному на людей китайского и азиатского происхождения. Подобного рода действия, пытающиеся повернуть колесо истории вспять, чрезвычайно опасны и абсолютно неприемлемы.
Перед лицом эпидемии дальновидные деятели разных стран неоднократно призывали к единству и сотрудничеству, выступали против дискриминации и разделения, выражали приверженность к доброте и справедливости.
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан четко заявил: "Я убежден, что каждый, кто связывает вирус с определенной расой, будет глубоко сожалеть, никто не желает видеть этого, мы должны объединиться и сотрудничать".
Специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости Тендаи Ачуме справедливо отметила, что замена COVID-19 другими названиями нового вида коронавируса со скрытыми мотивами является безответственной, а политика, провоцирующая страх и дискриминацию, не только бесполезна для борьбы с эпидемией, но и может привести к абсолютно противоположным результатам. "Как историк и антрополог, я считаю, что один из лучших способов глубже понять общество и его цивилизацию - наблюдать за его отношением к трудностям", - это высказывание Алана Макфарлейна, члена Британской академии и профессора социальной антропологии Кембриджского университета, заставило людей глубоко задуматься.
Серьезное инфекционное заболевание является всеобщим врагом"; "вирус не признает государственных границ. Вспышка инфекции, с которой мы боремся, - это наш общий враг"; "в такой момент международному сообществу необходимо укреплять веру в собственные силы, проявлять единство и работать сообща, чтобы дать коллективный отпор. Мы должны всесторонне активизировать международное сотрудничество и обеспечить большую согласованность, чтобы человечество как единое целое могло одержать победу в битве с таким серьезным инфекционным заболеванием". Предложения, изложенные председателем КНР Си Цзиньпином на чрезвычайном саммите лидеров G20 по COVID-19, глубоко отложились в сознании участников саммита и способствовали направлению международного консенсуса в совместные действия. Необходимо объективно понять, что в этой войне между человечеством и вирусом, никто не останется по-настоящему неуязвимым, следует пресекать любые провокационные действия в отношении справедливости.
В глобальной противоэпидемической борьбе каждый человек и каждая отдельная страна несет свою ответственность. Эпидемическая ситуация испытывает на прочность человеческую цивилизацию. Цивилизованное общество имеет свои предельные границы, поэтому ликвидация расистских высказываний и действий остается крайне важной в условиях вспышки COVID-19.
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