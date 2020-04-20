В Китае нет дискриминации в отношении иностранцев

Урумчи. 19 апреля. Kazakhstan Today - Есть ли какая-либо фобия или дискриминация в отношении иностранцев в Китае? В общем, нет, хотя некоторые могут подумать иначе из-за новостей о том, что отдельные иностранцы предпочитают игнорировать китайские правила по контролю и предотвращению распространения нового типа коронавируса, передает Kazakhstan Today.

После вспышки эпидемии COVID-19 в некоторых странах мира усилилась дискриминация в отношении азиатов и китайцев. Кроме этого, азиаты или китайцы подвергались физическим атакам и словесным оскорблениям в отдельных странах. Однако не было случаев жестокого обращения с иностранными гражданами на территории материкового Китая, сообщает Информационная компания города Урумчи.

Вполне нормально, что от иностранцев требуется соблюдать правила контроля и профилактики нового коронавируса, преодоление которого уже стало приоритетом во многих странах. Например, иностранцам следует надевать маски в общественных местах, или им не разрешается покидать отели, в которых они проходили карантин, до подтверждения отсутствия заражения.

Эти требования и правила не только для иностранцев, они и для китайцев. Нет никаких оснований для освобождения иностранных граждан от этих правил. Поэтому иностранцы не должны думать, что они могут игнорировать эти требования.

Местные органы власти на всех уровнях и разные департаменты сделали все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность иностранцев во время их пребывания в Китае в этот непростой период.

Тем иностранцам, которые заразились новым типом коронавируса, было предоставлено своевременное лечение. Им было обеспечено такое же лечение, как и китайцам.

Однако когда появляются сообщения о том, что некоторые иностранцы не идут на сотрудничество с китайскими медицинскими работниками и даже атакуют их, то естественным образом они наказываются за такое поведение.

Более того, когда отдельные иностранцы считают себя выше китайцев и надеются на льготные условия, то таких иностранцев Китай не приветствует.

Поскольку правительство КНР решительно выступает против любых форм предвзятости и дискриминации, китайский народ ценит то, что иностранцы сделали и делают для развития страны. Обычаи, образ жизни и религиозные убеждения иностранных граждан уважаются в Китае. У большинства иностранцев, которые находятся и живут в Китае, есть свои истории о том, как китайцы помогают им чувствовать себя как дома.

В борьбе с новым типом коронавируса Китай нуждается в сотрудничестве со стороны иностранцев. Их участие в борьбе КНР с эпидемией имеет значение и высоко ценится в стране.

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