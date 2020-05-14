Китай поделился опытом по восстановлению работы компаний

Пекин. 13 мая. Kazakhstan Today - В Китае, по мере восстановления работы заводов и розничных магазинов, многие иностранные предприятия уже наладили процессс обеспечения безопасности, эти меры можно применять и в других регионах мира, передает Kazakhstan Today.

Успешное восстановление работы и производства может снова активизировать китайскую экономику, содействующую росту глобальной экономики. По мере восстановления работы заводов и розничных магазинов в Китае, многие иностранные предприятия уже как следует наладили обеспечение безопасности, и эти меры можно применять и в других регионах мира", - рассказали в Информационной компании города Урумчи.

Starbucks является лишь одной из многочисленных транснациональных компаний в Китае. По мере ослабления Западом ограничительных мер, погрузивших экономику в застой, некоторые предприятия отмечают, что от работы в последние недели в Китае они получают опыт по восстановлению уверенности потребителей и персонала. Генеральный директор корпорации Starbucks отметил, что Китай предоставляет "сценарий" для соответствующей новой практики, например, измерение температуры бариста перед сменой, такой метод может применяться в кафе, которые снова откроются на этой неделе в США. В прошлом месяце кафе Starbucks в китайском городе Ухане вновь открылось. Вход в кафе загородили столами и стульями, чтобы обслуживать покупателей только на вынос. Такой импровизированный и оригинальный "карантин" стал оригинальным решением этого кафе на фоне глобальной эпидемии: как восстановить движение коммерции и при этом не вызвать отскока назад к эпидемии.

Для привлечения китайских клиентов американское автомобильное предприятие Ford даже разработало приложение для покупки их автомобилей онлайн, предоставив платформу для покупки автомобилей с "нулевым контактом" и "доставкой автомобиля на дом". В Китае эта компания также снова разрабатывает правила производства автомобилей с учётом соблюдения дистанции между рабочими.





Соответствующие правила распространяются в Европе и будут применяться при восстановлении наших услуг в разных регионах мира", - отмечает издание.

Партнёр корпорации Control Risks в Шанхае, Гао Дэкай отметил, что, с учетом возможных вызовов при восстановлении работ в странах Европы и США, "полученный опыт для нас очень ценен, сейчас некоторых высших директоров, работающих в Китае, попросили помочь штаб-квартире корпорации в управлении восстановлением бизнеса по всему миру".

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