Хами. 21 мая. Kazakhstan Today - Пустыня Гоби вблизи Хами в Синьцзяне привлекает туристов великолепными пейзажами - в глубине безжизненной пустыни сформировался выветренный причудливый рельеф - ярданг, передает Kazakhstan Today.





В глубине безжизненной пустыни Гоби у города Хами в Синьцзяне сформировался выветренный причудливый рельеф - ярданг. Местные называют его "морской путь". Так называемый морской путь - один из 14 маршрутов Великого шёлкового пути и самый малоизвестный. В основном по причине ужасной климатической обстановки после династии Тан постепенно данный маршрут перестали использовать, и он выпал из поле зрения человека. Морской путь связывал Дуньхуан в Ганьсу с Турфаном в Синьцзяне, 500 километров безжизненной среды с резко переменчивым климатом, отсутствием подземных вод и озёр, сухая пустыня, передает корреспондент агентства.

Несмотря на то, что в бескрайней пустыни Гоби отсутствуют значительные признаки жизни, природа здесь создала воистину великолепные пейзажи. В последнее время турагентства начали осваивать данный участок, потому что здешние места напоминают рельефы планеты Марс, кроме того, здесь установили модульные марсианские боксы, в которых туристы могут переночевать и насладиться ярким звёздным небом, здесь проводят съемки для кинофильмов. Однако не в любое время можно посетить данное место. Каждый год с конца апреля до начала октября здесь бушуют сильные ветра, а летом невыносимая жара, обязательно нужно запастись питьевой водой и солнцезащитными средствами", - рассказали в Информационной компании города Урумчи.

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