Пекин. 30 мая. Kazakhstan Today - В Китае осваивают новые профессии в области интернет-технологий: ведущий онлайн-трансляций на платформах электронной коммерции официально стал новой профессией стране, передает Kazakhstan Today.

Ведущие наконец-то знают категорию своей работы - будучи "медийной фигурой" новой отрасли, а именно электронной коммерции, ведущие онлайн-трансляций, или стримеры, стали очень популярными во время борьбы с эпидемией. Недавно Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР опубликовало 10 новых профессий, и в этом списке оказались специалисты по интернет-маркетингу и другие новые позиции в области интернет-технологий. Это означает, что продавцы на платформах прямых трансляций получили официальное название своей профессии. Публикация таких новых профессий придаст жизненную силу устойчивому развитию новых форм цифровой экономики в Китае", - сообщили в Информационной компании Урумчи.

По информации компании, "эпидемия стимулирует развитие новых форм деятельности, новые профессии идут в ногу с развитием цифровой экономики. Совершенствование новых профессий неразрывно связано с развитием новых форм деятельности. В период борьбы с эпидемией цифровая экономика Китая развивалась ускоренными темпами, а развитие новых форм деятельности привело к непрерывному появлению новых рабочих мест и новых профессий. Более 1,5 млрд студентов по всему миру прекратили учебные занятия из-за эпидемии, "специалисты по онлайн-обучению" начали играть важную роль в развитии учащихся; реальный сектор экономики подвергся трудностям, товары не находили сбыта, в таких условиях "специалисты по интернет-маркетингу" стали хорошими помощниками, открывающими каналы для продажи продукции; новая основная инфраструктура набирает обороты, а "блокчейн-инженеры" строят мост для глобальной взаимосвязи. Развитие новых форм цифровой экономики сформировало большой спрос на таланты, предоставляя благоприятную почву для соответствующих талантов".

Такие позиции, как стример на платформах электронной коммерции, стали новыми официальными профессиями, это может значительно способствовать развитию и управлению талантами. Недавно город Иу провинции Чжэцзян выдал 19 ведущим прямых трансляций на платформах электронной коммерции "Сертификаты о профессиональных навыках". В краткосрочной перспективе это удовлетворяет огромный спрос на таланты, вызванный прямыми трансляциями на площадках электронной коммерции; а в долгосрочной перспективе это первый твердый шаг к профессиональной подготовке талантов в сфере электронной коммерции. Публикация новых профессий способствует постепенному совершенствованию системы обучения, оценки и подготовки талантов для развития новых форм деятельности. А для самих талантов официальное признание профессии способствует укреплению их чувства идентичности и планированию карьеры. Некоторые, казалось бы, низкоуровневые и менее формальные виды работы стали профессиями, которыми можно заниматься длительное время.

Достаточный и качественный резерв кадров является предпосылкой для здорового, упорядоченного и устойчивого развития новой формы цифровой экономики. Инсайдеры считают, что признание "новой профессии" полезно для повышения порога и предоставления образца поведения, а стандартизированные и профессиональные таланты будут очень полезны для устойчивого развития отрасли", - отмечает ресурс.

Более половины из 10 новых профессий, опубликованных в этот раз, связаны с интернет-технологиями, это свидетельствует о непрерывном расширении группы интернет-профессионалов, а также является проявлением растущей жизнеспособности интернет-экономики Китая.

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