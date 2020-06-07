В Китае ускорили разработку инактивированной вакцины от COVID-19

Пекин. 5 июня. Kazakhstan Today - В Китае ожидается завершение клинических испытаний инактивированной вакцины от COVID-19 и выход ее на рынок уже в конце этого или в начале следующего года, сообщили в компании China National Biotec Group (CNBG), которая занимается разработкой вакцины, передает Kazakhstan Today.

Вакцинированы более 2 тыс человек, клинические испытания подтвердили безопасность и эффективность этих вакцин. Испытания также показали, что вакцины вызывают значительно меньше побочных эффектов, чем другие аналогичные средства", - рассказали в компании.

Компания CNBG - дочерняя компания Китайской национальной фармацевтической группы /Sinopharm/ - разрабатывает две инактивированные вакцины от COVID-19. Сейчас вакцины проходят второй этап клинических испытаний, а компания нарастила свои мощности по производству вакцины.

Чтобы нарастить производственные мощности, компания построила в Пекине крупный завод, который соответствует высоким стандартам защиты биологической безопасности. Как только начнется массовое производство вакцин, завод сможет выпускать от 100 до 120 млн инактивированных вакцин в год.

Кроме того, к концу июня или к началу июля в Ухане будет завершено строительство еще одного завода по производству вакцин. Как ожидается, на этих двух заводах будет производиться в общей сложности 200 млн инактивированных вакцин от COVID-19 ежегодно, что поможет обеспечить надлежащее предложение.

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