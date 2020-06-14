Пекин. 13 июня. Kazakhstan Today - В Китае коронавирус изменил покупательские привычки, передает Kazakhstan Today.

В различных кризисных условиях такая огромная многонаселенная страна, как Китай всегда может объединиться в единое целое и найти возможности для устойчивого развития. Так было в 2002-2003 годах во время вспышки инфекции SARS, и то же мы видим сейчас во время эпидемии COVID-19. На основе обобщения открытых данных аналитики и статистики, различных социальных исследований, экспертных взглядов, а также ряда нововведений, предпринятых центральным и местными правительствами, обозреватели провели исследование и выявили несколько тенденций, которые ярко проявились в социально-экономической жизни Китая на фоне противодействия эпидемии", - рассказали в Информационной компании "Урумчи".

Популяризация онлайн-шопинга

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции во многих регионах страны был введен режим самоизоляции. Людям было неудобно выходить из дома за покупками. "В таких условиях электронная торговля сыграла особую и важную роль в удовлетворении огромных потребительских нужд китайского населения", - отметил замглавы департамента электронной торговли Министерства коммерции КНР Цай Юйдун.

Онлайн-шопинг для многих китайцев не в новинку, но в режиме самоизоляции это явление быстро охватило больший ассортимент товаров и большее количество людей. К примеру, до вспышки эпидемии люди предпочитали покупать мясо, морепродукты, свежие овощи и фрукты на рынках и в магазинах, теперь же эти продукты они приобретают на онлайн-платформах. Кроме того, приверженцами покупок в Интернете становятся все больше людей старшего возраста.

Благодаря этой новой тенденции в китайской интернет-торговле на передний план вышло немало "темных лошадок", одной из которых стала специальная онлайн-платформа по розничной продаже свежих овощей и мяса - www.100.me. В феврале этого года, в пиковый период распространения коронавируса в Китае, она заработала более 1,2 млрд юаней, что составляет около 171 млн долларов США.

Ускорение трансформации традиционных магазинов

Немало аналитиков предполагают, что в будущем подавляющее большинство сделок купли-продажи потребительских товаров будут совершаться онлайн. Что в связи с этим ждет традиционные офлайн-магазины?

В затяжных эпидемиологических условиях все больше традиционных офлайн-магазинов стремятся перейти к формату "офлайн плюс онлайн". Многие из них превратились в удобные для ознакомления с товарами шоу-румы, ориентированные на активное взаимодействие с потребителями. Тем временем продвижение товаров стало ускоренными темпами интегрироваться с возможностями, предоставляемыми Интернетом.

Один из ярких примеров такой тенденции - уханьский бренд косметики. После вспышки эпидемии коронавирусной инфекции в этом центральнокитайском городе все магазины бренда вынуждены были закрыться. Чтобы остаться на плаву, владелец сети призвал своих сотрудников продавать продукцию компании через стримы на платформе электронной торговли корпорации "Алибаба". В результате чего объем продаж торговой марки не только не снизился, но и вырос на 200% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Данные Госстата КНР показывают, что в первом квартале этого года, несмотря на эпидемию, масштабы розничных онлайн-продаж в Китае в основном сохранялись на уровне аналогичного периода прошлого года. При этом объем интернет-торговли физическими товарами вырос на 5,9% в годовом выражении.

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