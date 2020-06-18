Веломаршрут "Вестника Шёлкового пути" пересекает азиатский и европейский континенты и завершается в казахстанском городе Атырау

Тайчжоу. 16 июня. Kazakhstan Today - Веломаршрут "Вестника Шёлкового пути" является вторым в мире и самым протяженным в Азии пересекает азиатский и европейский континенты и завершается в казахстанском городе Атырау, передает Kazakhstan Today.





Как в Казахстане, так и в Китае велоспорт всегда был популярным видом спорта после марафона. В 2017 году впервые был проведен международный велопробег "Вестник Шёлкового пути", с того времени дистанция пробега увеличилась с 5171 до 8552 километров, дополнившись крупным участком на территории Китая. Основателем международного велопробега "Вестник Шёлкового пути" является председатель китайской компании "Jiangsu HengDi WenTi" Цзян Кай. В настоящее время маршрут "Вестника Шёлкового пути" начинается в восточно-китайском городе Тайчжоу провинции Цзянсу, пересекает азиатский и европейский континенты и завершается в казахстанском городе Атырау. Маршрут пролегает по 51 одному городу Шёлкового пути и является на сегодняшний день вторым в мире и самым протяженным в Азии веломаршрутом", - рассказали в Информационной компании "Урумчи".

За последние три года идеи Цзян Кая постепенно расширились от первоначальных спортивных и культурных обменов в Калмакуре и Тайчжоу до строительства "моста" для велосипедных и культурных обменов между Китаем и Казахстаном на основе платформ для проведения мероприятий.

Казахстанский велогонщик Манашбек Мерей представлял Казахстан на международной велогонке "Вестник Шёлкового пути - 2018". Мерей считает, что такого рода соревнования не только тренируют выносливость спортсменов, но и способствуют укреплению дружбы между ее участниками, а также сближением городов на всём маршруте. Во время длительной гонки велосипедисты могут наслаждаться различными пейзажами, такими как горы, озера, луга, пустыни, и по пути знакомиться с местными обычаями и традициями", - сообщается в компании.

Вестникам Шелкового пути придется проехать более 6000 километров в месяц, что эквивалентно сумме пробега лучших мировых гонок, таких как Тур де Франс и Тур де Италия. Физическая нагрузка проверка на выносливость спортсмена, вестник должен не только бросить вызов велогонке, но и также выступить в качестве "курьера" и доставить символический знак с различных мест до его адресата.

Желание и вызов соревнования привлекли большое количество участников с различных уголков света, непередаваемые чувства вручения адресату его письма и ответная улыбка на лице получателя самая высшая награда для вестника Шёлкового пути. Более чем из 20 писем в 2019 году самым далёким для Вестников оказалось письмо, отправленное на побережье Каспийского моря в Атырауской области Казахстана. Согласно статистике, за последние три года вестники Шёлкового пути отправили 108 писем.

Эти письма написаны любимыми и родными тех, кто работает в Казахстане, мы рады разделить с ними радость", - уточнил Цзян Кай.

Несмотря на то, что расстояние велопробега увеличивается, однако связь между восточными и западными регионами Китая становится более тесной, более того, активизируется китайско-казахстанское сотрудничество в спортивной и культурной сферах.

Недавно оргкомитет "Вестника Шелкового пути" определился с маршрутом на текущий год. Учитывая влияние эпидемической ситуации в этом году, подготовка мероприятия сталкивается с различными неопределенностями. Несмотря на это, оргкомитет решил ограничиться китайским участком велопробега, чтобы дух Шёлкового пути продолжал свой путь.

Мы надеемся, что в текущих условиях нам удастся передать дух спорта и человеческую любовь на Шелковом пути и призвать людей всех стран, которые борются с вирусом, одержать окончательную победу", - отметил Цзян Кай.

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