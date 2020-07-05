Американский закон является грубым вмешательством во внутренние дела Китая - эксперт

Синьцзян. 4 июля. Kazakhstan Today - Недавно подписанный президентом США закон "О политике в отношении прав уйгуров 2020 года" является грубым вмешательством во внутренние дела Китая и серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений, заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту Синьхуа профессор Узбекского государственного университета мировых языков Турсунали Кузиев, передает Kazakhstan Today.

Игнорирование международных документов, принятых ООН, развязывание войн, распространение ложной информации, предоставляемой спецслужбами, свержение конституционного строя независимых государств и попытка подорвать внутреннюю политику других государств под видом "защиты национальных интересов" стали нормой для политики США", - утверждает профессор.

По мнению узбекского профессора, ключевыми проблемами Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) являются терроризм и сепаратизм - глобальные вызовы для развития человечества. В этих условиях Китай как суверенное государство имеет полное право принимать меры для усиления защиты интересов и безопасности страны.

Человечество пережило две мировые войны, основной причиной которых стало попытка лидеров могущественных государств решать судьбу других народов. Вмешательство во внутренние дела суверенных государств является одним из самых опасных действий нашего времени", - предупреждает узбекский эксперт.

Кузиев впервые побывал в Синьцзяне 30 лет тому назад, а последний раз - в прошлом году. "За это время в СУАР произошли колоссальные социально-экономические перемены, на месте пустынных районов появились целые города, зеленые пояса, были построены новые дороги и мосты, стремительными темпами развивается сельскохозяйственная сфера. Все эти положительные изменения произошли благодаря правильной и справедливой национальной политике многонационального государства КНР", - заключил эксперт.

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