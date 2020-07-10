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Коронавирус долгое время находился по всему миру в "спящем режиме"

09.07.2020, 23:35 4078
Коронавирус долгое время находился по всему миру в "спящем режиме"
Пекин. 9 июля. Kazakhstan Today - Новый коронавирус существовал задолго до своего появления в Азии, многие вирусы находятся в "спящем режиме" по всему миру и активируются только при соответствующих условиях окружающей среды, передает Kazakhstan Today. 
 

Появляется все больше свидетельств того, что новый коронавирус существовал до своего появления в Азии, многие вирусы находятся в "спящем режиме" по всему миру и активируются только при соответствующих условиях окружающей среды, что также означает, что они могут также быстро исчезнуть, как и появились", - заявил доктор Джефферсон из Оксфордского университета.

 
В частности, оксфордский ученый приводит пример: "куда ушел вирус ТОРС? - Он просто исчез. Поэтому нам нужно изучить экологию вируса и понять его происхождение и мутацию. Возможно, мы видим дремлющий вирус, активируемый условиями окружающей среды".
 

В феврале этого года на Мальвинских островах был обнаружен новый случай пневмонии. Откуда появился вирус? Из Южной Джорджии в столицу Аргентины Буэнос-Айрес прибыло круизное судно, все пассажиры были проверены на вирусы, но на 8-й день среди них был обнаружен первый подтвержденный случай. Активируется ли вирус после размораживания готовой пищи? Подобный странный инцидент произошел также во время испанского гриппа: в 1918 году около 30% людей в Западном Самоа умерли от испанского гриппа, но не имея контактов с внешним миром. Объяснение этому заключается в том, что эти вирусы не распространяются повсеместно, они уже здесь, некоторые условия их активировали, возможно, плотность людей или условия окружающей среды, и это то, что мы должны изучить", - пояснил Джефферсон.

 
Он также считает, что новый коронавирус может передаваться через канализационную систему или общественные туалеты, а не только через капли, образующиеся при разговоре, кашле или чихании. Джефферсон работает с рядом экспертов, чтобы провести расследование, чтобы выяснить, почему так много вспышек произошло на пищевых и мясоперерабатывающих заводах, а затем найти новые основные пути передачи. Они считают, что замкнутое пространство общественных туалетов в сочетании с холодной средой могут быть хорошей средой для размножения вирусов.
 

Есть много доказательств того, что в сточных водах много вирусов, и все больше и больше доказательств того, что вирус может передаваться через фекалии. Концентрация вируса в сточных водах при 4 градусах по Цельсию является самой высокой, при оптимальной температуре вирус может стабильно существовать и может активироваться. Температура мясоперерабатывающих заводов обычно составляет 4 градуса по Цельсию. Однако нынешние совокупные инфекции на мясоперерабатывающих заводах связаны с неспособностью правильно мыть руки, а связанные случаи требуют дальнейшего изучения", - рассказал Джефферсон. 


На прошлой неделе испанские вирусологи объявили, что обнаружили новый коронавирус в пробах сточных вод, собранных в марте 2019 года, намного раньше, чем он был впервые обнаружен и зарегистрирован в Китае, а итальянские ученые обнаружили вирус в пробах сточных вод Милана и Турина, собранных в декабре прошлого года. Новый коронавирус был обнаружен бразильскими экспертами в пробах канализационных вод в ноябре прошлого года, сообщает Информационная компания Урумчи.
 

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