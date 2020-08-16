Из китайской провинции Ганьсу была экспортирована первая партия оливкового масла в Республику Корея

Это стало первым экспортным заказом для производителей оливкового масла в провинции Ганьсу", - сообщили в Ланьчжоуской таможне, расположенной в городе Ланьчжоу, административном центре данной провинции.
Масло было произведено в городе Луннань, где климат и почва благоприятны для выращивания оливы.
В настоящее время площадь плантаций оливковых деревьев в городе Луннань, который имеет более чем 40-летнюю историю выращивания данного вида растения, достигла 42 тыс гектаров.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства