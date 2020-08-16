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Из китайской провинции Ганьсу была экспортирована первая партия оливкового масла в Республику Корея

15.08.2020, 09:29 8587
Из китайской провинции Ганьсу была экспортирована первая партия оливкового масла в Республику Корея
Луннань. 15 августа. Kazakhstan Today - В общей сложности 1,2 тонны оливкового масла, произведенного в провинции Ганьсу (Северо-Западный Китай), на днях было экспортировано в Республику Корея, передает Kazakhstan Today.
 

Это стало первым экспортным заказом для производителей оливкового масла в провинции Ганьсу", - сообщили в Ланьчжоуской таможне, расположенной в городе Ланьчжоу, административном центре данной провинции. 

 
Масло было произведено в городе Луннань, где климат и почва благоприятны для выращивания оливы.
 
В настоящее время площадь плантаций оливковых деревьев в городе Луннань, который имеет более чем 40-летнюю историю выращивания данного вида растения, достигла 42 тыс гектаров.
 

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