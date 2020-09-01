Синьцзянская сельскохозяйственная продукция благодаря инновациям вышла на рынки провинции Шаньдун

Цзинань. 31 августа. Kazakhstan Today - Благодаря инновациям в области потребления и борьбы с бедностью в 2018 году в рамках проекта "Перемещение большого склада на восток" в Цзинане, Жичжао, Цзинине и других городах провинции Шаньдун были построены 15 магазинов "Вкус Кашгара", высококачественная сельскохозяйственная и побочная продукция Кашгара вышла на рынки провинции Шаньдун, передает Kazakhstan Today.

Кашгар считается округом, пораженным глубокой нищетой. Он также является крупнейшим лесным и фруктовым районом в Синьцзяне. Здесь насчитывается более 0,29 млн гектаров фруктовых садов, в которых выращивают красные финики, грецкие орехи, миндаль, инжир и т.д. Можно сказать, что Кашгар - родина всех фруктов. Из-за ограничений географических и логистических условий были трудности в отправке сельскохозяйственных и других продуктов из Синьцзяна в другие регионы", - сообщает China News Service.

По информации руководителя проекта Ян Цзе, "провинция Шаньдун оказала аналогичную поддержку Кашгарскому округу. Чтобы помочь местному населению в борьбе с бедностью, с 2018 года провинция Шаньдун реализует проект "Перемещение большого склада на восток". В данной провинции также были построены большая база хранения и торговый центр для сельскохозяйственных и побочных продуктов из Кашгара, сформирована платформа распределения, передачи и торговли в другие восточные провинции. Местная администрация также предоставила транспортные субсидии, улучшила логистику и снизила затраты для продуктов, поступающих на склад".

Командование последовательно построило 15 флагманских магазинов "Вкус Кашгара" в 11 местах, включая Цзинань, Жичжао и Цзинин, более чем со 120 франчайзинговыми магазинами и успешно организовало торговлю в супермаркетах, микрорайонах и отелях, а также открыло около 100 прилавков разного типа", - отметил Ян Цзе.

Головной офис компании Xinjiang Honey Fruit Industry Co., Ltd. находится в уезде Юэпуху округа Кашгар. Данная компания является одним из ведущих предприятий по закупу, переработке и продаже красных фиников. Председатель правления данной компании Чэнь Миньминь отметил, что объем ежедневных онлайн-заказов на красные финики в пик сезона составляет около 15 тонн. После поступления на склад в провинции Шаньдун продукция прямиком доставляется потребителям.

По имеющимся данным, помимо строительства складов в Шаньдуне, командование также помогает округу Кашгар в создании и модернизации компаний по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, оказывая технические услуги местным предприятиям этого профиля.

По данным командования, до настоящего времени в проекте приняли участие более 60 предприятий из Синьцзяна, а количество характерных сельскохозяйственных и побочных продуктов перевалило за 400 видов. Более 25 тыс. тонн специальной сельскохозяйственной и побочной продукции из Кашгара было продано в провинцию Шаньдун, а общий объем продаж за 2020 год, как ожидается, превысит 1 млрд юаней.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства