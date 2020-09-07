Синьцзян. 5 сентября. Kazakhstan Today - В Синьцзяне активно преодолевают последствия эпидемии коронавируса в социально-экономической сфере, в частности, на фоне нормализации эпидемиологической ситуации, туристический рынок Синьцзяня начал активное восстановление, передает Kazakhstan Today.

С начала этого года Синьцзян преодолел последствия эпидемии коронавируса и ускорил строительство ключевых проектов. За первые пять месяцев началось строительство 62 проектов с общим объемом инвестиций более 5,3 млрд юаней. По состоянию на конец мая в Синьцзяне (включая Синьцзянский производственно-строительный корпус) было более 1,9 млн субъектов предпринимательства, что на 11,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди них 382 000 предприятий, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и более 1,5 млн индивидуальных промышленных и коммерческих домохозяйств, что на 13,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число вновь зарегистрированных субъектов рынка неуклонно растет, показывая, что экономика восстанавливается, потребительский спрос двигается к отметкам доэпидемиологических показателей", - пишет информационное агентство Китая в Кашгаре.

По его информации, семья Нурнисы Садык, проживающая в уезде Ягарык, недавно собрала второй урожай шпината, дающего новые ростки, повторно высадила рассаду лука. Семья также владеет небольшим магазином, где продаёт выращенную продукцию.





В год мы собираем три урожая, также приезжают компании и с порога скупают овощи, поэтому о сбыте даже не задумываемся", - рассказала Нурниса.

В Синьцзяне активно нацелены на полное искоренение бедности в этом году. В настоящее время системой базового медицинского страхования, в том числе от тяжелых болезней охвачены 100% населения. В этом году в Синьцзяне из-за черты бедности будут выведены оставшиеся 10 уездов, 559 деревень, это 42 100 домохозяйств и 165 800 людей.

Недавно китайская компания Xinjiang Meihua Amino Acid Co., Ltd. экспортировала в Нидерланды 360 тонн лизина на общую сумму 370 тыс. долларов США. Начиная с этого года, компания получила дивиденды от Учанской таможни по стабилизации внешней торговли.

В течение первых пяти месяцев объем импорта и экспорта внешней торговли Синьцзяна рос по сравнению с предыдущим месяцем в течение трех месяцев подряд, а годовой спад сократился. В мае общий объем внешнеторгового импорта и экспорта Синьцзяна достиг 8,42 млрд юаней, что на 0,5% больше, чем в предыдущем месяце. В тройку лидеров внешней торговли Синьцзяна входят Казахстан, Кыргызстан и Россия. Среди них импорт и экспорт в Казахстан составили 19,71 млрд юаней, увеличившись на 9%, что составляет 55,3% от общего объема внешней торговли Синьцзяна.

Недавно запущен новый грузовой состав по маршруту Китай - Европа, экспортно-импортные логистические операции на бондовой зоне увеличиваются, общая стоимость импорта и экспорта составила 2,7 млрд юаней, что в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае через КПП "Алашанькоу" обработано 10,1 млн посылок в рамках электронной коммерции, что почти в три раза больше, чем в предыдущем месяце.





С мая по октябрь золотой сезон для туризма в Синьцзяне. На фоне нормализации эпидемиологической ситуации, туристский рынок региона начал активное восстановление. С помощью интеллектуальных интернет-платформ, а также с помощью предварительного бронирования мест посещений через приложение Wechat, туристские дестинации в режиме реального времени могут управлять и контролировать поток туристов. По всему Синьцзян-Уйгурскому автономному району проводятся широкомасштабные туристские промо-акции, с целью активизации туристской активности и роста потребления туристских продуктов", - сообщает информационное агентство Китая в Кашгаре Синьцзяна.

Богатые туристские ресурсы Синьцзяна превращаются в новые точки роста экономического развития. В 2019 году количество туристов, посетивших СУАР, превысило 200 млн человек, а доход от туризма превысил 300 млрд юаней (около 43 млрд долларов США). Развитие туризма активно способствует созданию новых рабочих мест, трудоустройству и повышению доходов местного населения. 2 июля завершено строительство железной дороги Алтай - Фуюнь - Чжуньдун, 30 августа новая ветка была введена в эксплуатацию. Введение в строй новой железнодорожной ветки формирует северное железнодорожное кольцо Синьцзяна.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства